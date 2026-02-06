ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.62
usd:
321.96
bux:
130793.06
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Okosórák: mire jók, mire nem – és kinek éri meg? (x)

Támogatott tartalom

Az okosóra szép csendben vált a mindennapok részévé, ma már megfizethető áron lehet praktikus, megbízható darabokhoz jutni. A sokféle lehetőség között azonban könnyen elveszhetsz, ha nem tudod, mire érdemes figyelni és egyáltalán érdemes-e beszerezned egyet. Akkor azonban nem, ha elolvasod ezt a cikket!

Miért érdemes okosóra mellett dönteni?

Az okosóra számos praktikus funkcióval rendelkezik, ezeket kimondottan arra fejlesztették, hogy megkönnyítsék a napi rutint. Legyen szó a hívások fogadásáról, az üzenetek olvasásáról vagy a napi aktivitásod követéséről, az okosórák gyakorlatilag mindenre kínálnak megoldást. Az aktív életet élők számára az okosóra praktikus eszköz: figyelemmel kísérheted az edzéseidet, a pulzusszámodat, vagy a megtett lépéseket. A GPS és a vízállóság a szabadban való sportolást segítik. Beállításfüggő, de népszerű megoldás, hogy a kényelmes, karon viselhető eszköz a telefonos értesítéseket is átveheti, így a telefon kézhez vétele nélkül kaphatod meg a legfontosabb információkat. Segítségével az aktív életmódot folytatók nyomon követhetik saját teljesítményüket, gyorsan reagálhatnak a szükséges változtatásokra. Kíváncsi vagy az egészségi állapodra? Figyelemmel kísérheted lépésszámlálóval vagy az alvásfigyelő funkcióval.

Kinek nem érdemes okosórát vásárolni?

Bár egy okosóra számos előnnyel rendelkezik, nem mindenki számára ideális. Azok számára, akik nem szeretik a túl sok technikai eszközt, vagy egyszerűen csak egy klasszikus órát viselnek szívesen, az okosóra nem feltétlenül lesz jó választás. Ha nem vonzanak a kütyük, nem használod rendszeresen az értesítéseket vagy nem érdekel az egészségügyi adatok állandó figyelemmel kísérése, az okosóra egész egyszerűen nem neked való. Ha nem szoktál aktívan sportolni vagy edzeni, a legtöbb okosóra funkció nem biztos, hogy neked való. Tényleg kényelmes, de ha te inkább egy egyszerű eszközt szeretnél magadnak, inkább a hagyományos karórák vonzóak számodra, akkor számodra felesleges egy ilyen beruházás.

Kinek éri meg okosórát vásárolni?

A rendszeresen sportolók, futók, kerékpárosok és a mozgásra figyelő emberek számára az okosóra ideális kiegészítő. A technológiai újítások iránt érdeklődő felhasználóknak is érdemes egyet kipróbálniuk: ezzel az eszközzel könnyedén érheted el a legfontosabb információkat anélkül, hogy elő kellene venned a telefonodat a zsebed vagy a táskád mélyéről. Az okosóra valóban sok előnnyel rendelkezik, de a választás előtt alaposan mérlegeld, hogy milyen életstílust követsz, mire használnád az eszközt, mennyire tudsz rá vigyázni, hogyan tudod beilleszteni a mindennapjaidba. Ha az egészséged figyelemmel kísérése, a sportolás, vagy az egyszerűbb mobiltelefon-használat fontos számodra, akkor egy okosóra valóban megéri a befektetést. Innentől már csak a megfelelő kinézetű eszközt kell megtalálnod.

(x)

Kezdőlap    Belföld    Okosórák: mire jók, mire nem – és kinek éri meg? (x)

gps

okosóra

vízállóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre

Orbán Viktor péntek reggel: átállítjuk a gazdaságot családalapú működésre
A miniszterelnök szerint Brüsszelben „epét hánynak a 14. havi nyugdíjtól”, a magyar kormány viszont akkor sem adja ezt a pénzt sem a multicégeknek, sem Brüsszelnek, sem Kijevnek. Nyilatkozott Donald Trump lehetséges budapesti útjáról és a befektetők véleményéről is az 5 százalékos GDP-arányos hiánnyal kapcsolatban. Szerinte aki azt mondja, orosz gáz vagy olaj nélkül fenntartható a rezsicsökkentés, az hazudik.
 

„Igazi barát és győztes” – Orbán Viktort méltatta Donald Trump

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

Kijev polgármestere: ezen a télen már nem lesz fűtés 1100 tömbházban

A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb – közölte Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere Telegram-oldalán. A folyamatos orosz bombázások tönkretették az infrastruktúrát, és nem tudják kellő tempóban újra és újra megjavítani.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba: soha nem látott lehetőségek nyílnak meg a lakásvásárlók előtt

Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba: soha nem látott lehetőségek nyílnak meg a lakásvásárlók előtt

Fontos, eddig eldöntetlen kérdések látszanak tisztázódni a március 1-jén hatályba lépő társasházi építményi jog alkalmazásával, vagyis a „tervasztalon lévő lakások” hitelezésével kapcsolatban. A lakásfejlesztések során az Otthon Start és a CSOK Plusz lakáshitelek is folyósíthatóak lennének még a használatba vételi engedély megszerzése előtt egy most megjelent rendelettervezet értelmében, az állami kamattámogatást viszont csak az engedély után kapnák meg a hitelfelvevők. A tervezet ehhez igazítja az értékbecslés szabályait, és előírja egy óvadéki számla beiktatását is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irdatlan mértékű uniós hitel felvételére készül a magyar kormány: mikorra fogjuk ezt visszafizetni?

Irdatlan mértékű uniós hitel felvételére készül a magyar kormány: mikorra fogjuk ezt visszafizetni?

A SAFE programot létrehozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok jogállamisági feltételekhez kössék a terv elfogadását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

US and Iran talks to begin as fears of direct conflict continue

The US has built up its military presence in the Middle East in response to Iran's violent crackdown on protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 09:24
Az év legenyhébb napján vagyunk túl
2026. február 6. 08:50
Megsérült egy öntöttvas vezeték, vízhiány és sávlezárás van Óbudán
×
×
×
×