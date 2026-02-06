ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
Esernyős nő az esős, téli időben.
Nyitókép: Getty Images/d3sign

Még nem úsztuk meg – ilyen idő lesz a hétvégén

Infostart

Szombaton és vasárnap is lehet esőre számítani, de összességében nem várható jelentős mennyiségű csapadék. Vasárnap estefelé ugyanakkor északkeleten ismét megjelenhetnek a hópelyhek.

Az ország nagy részén a hétvégén is borult, felhős időre készülhetünk, de vasárnap helyenként azért már kisüthet a nap. A HungaroMet előjelezése szerint szombaton és vasárnap is a felhőké lesz a főszerep, majd a hét utolsó napján lehet nagyobb eséllyel felhőzet-csökkenés.

Mindkét nap lehet csapadék, de összességében nem várható jelentős mennyiség. Az alábbi térképen nulla százalékkal jelölt részeken sem zárható ki teljesen az eső, ám ezeken a területeken legfeljebb egy milliméter körüli mennyiség hullhat.

Forrás: HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Vasárnap északkeleten estefelé már megjelenhetnek hópelyhek is. A magasabban fekvő területeken önállóan is megjelenhet a havazás, míg az alacsonyabban fekvő térségekben az eső mellett lehet kisebb hószállingózás.

Szombaton napközben 5-11 Celsius-fok lehet, míg vasárnap általában 6-11 Celsius-fok között valószínű a csúcshőmérséklet, de Borsodban néhány fokkal hidegebb is lehet.

