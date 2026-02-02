ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 2. hétfő
Piros kanapén kék párnák, rajzon.
Nyitókép: Pixabay

Veszélyben a pénz, nem jött a megrendelt bútor: megszólalt a rendőrség

Infostart

Több tucat károsult, több mint húsz feljelentés és összességében több tízmillió forintos kár rajzolódik ki egy győri cég ügyében.

A Győri Rendőrkapitányság 2025. szeptember 12-én csalás bűntette miatt indított bűntetőeljárást. Az ügyben 22 feljelentés érkezett, a kárértékek 200 ezer forinttól 1 millió forintig terjednek – írja az Economx a rendőrség válasza után, amely azonban a folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel további információt nem tartalmazott.

Az ügyet az Index tárta fel egy tucat feljelentés és károsulti vallomás alapján. Az érintett győri cég és ügyvezetője, Sz. K. az érintettek szerint csalást követhetett el. A lap azt írta, hogy az események 2025 februárja és szeptembere között játszódtak le, ekkor több tucat ember vesztette el a pénzét abban a hitben, hogy bútort vásárol.

Az érintettek az interneten kerestek, és rátaláltak egy magyar weboldalra, ahol vonzó árak, széles választék és profin működő online felület várta őket.

(Azóta a cég honlapja elérhetetlenné vált.) A vállalat közösségi oldalai is arra utaltak, hogy komoly, megbízható vállalkozásról van szó, de azért sokan személyesen is ellátogattak a győri bemutatóterembe, ahol szintén meggyőző volt a választék és az eladók segítsége. A megrendelők kitöltötték a papírokat, számlát is kaptak, aztán befizették az előleget vagy a teljes vételárat – gyakran több százezer forintot, de volt, aki a saját vallomása szerint több mint négymillió forintot, ugyanis a teljes otthonát a cég bútoraival akarta berendezni. A fizetés után pedig a beszámolók alapján elkezdődött a várakozás, egyre újabb határidőkkel, majd végül a cég már nem vette fel a telefont, az e-mailekre nem érkezett válasz, a weboldal elérhetetlenné vált – derül ki az Index cikkéből.

Veszélyben a pénz, nem jött a megrendelt bútor: megszólalt a rendőrség

kereskedelem

csalás

bútor

győri rendőrkapitányság

