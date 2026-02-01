Öt településen is választásokat rendeznek vasárnap Magyarországon

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Tolna vármegyei Kalaznón azért kell időközi választást rendezni, mert a község képviselő-testülete tavaly november 4-én kimondta feloszlását. A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: a posztot 2024-ben elnyert Mayer-Kovács Mónika, valamint Máté Ambrus és Zakk Mihály. A négy képviselői mandátumért kilenc független jelölt verseng. A választói névjegyzékben mintegy 130-an szerepelnek.

A Heves vármegyei Szentdomonkoson a képviselő-testület 2025 őszén ugyancsak a feloszlásáról döntött. A település polgármesteri székéért két független jelölt indul, Molnár István és Sipos Roland korábbi településvezető, a négy képviselői helyre kilencen pályáznak, mindannyian függetlenek. A község 360 szavazópolgára egy szavazókörben voksolhat.

A szintén Heves vármegyei Kisnánán azután írtak ki polgármester-választást, hogy a települést 2024 óta vezető, független Varga Zoltán tavaly november 3-án lemondott tisztségéről. A posztért három független jelölt indul, a korábbi polgármester mellett Csabainé Koncsos Gréta és Szőke Ferenc. A jelöltekre egy szavazókörben több mint 800 helyi választópolgár adhatja le voksát.

A Vas vármegyei Kemenesmagasi községben is lemondás miatt kell időközi polgármester-választást tartani. Az előző faluvezető, Veszprémi Roland (független) tavaly november 12-én mondott le a tisztségről. Az időközi polgármester-választáson négy független jelölt indul: Gyalogh-Töreki Judit, Berghoffer Gábor, Andó Ildikó és Jordanits Krisztián Ákos. A választói névjegyzékben mintegy 730-an szerepelnek.

A Veszprém vármegyei Dákán egy képviselő mondott le tisztségéről tavaly novemberben, ezért kell időközi választást tartani. Az egyéni listás választáson öt független jelölt indul. A település egyetlen szavazókörében több mint 360 választópolgár szavazhat.