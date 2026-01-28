ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 28. szerda
A Sajó folyó Sajópüspökinél, a magyar-szlovák határ közelében 2022. március 14-én. Az eddigi mérések nem igazolták, hogy a Sajó vize szennyezett lenne, de a vizsgálatok továbbra is tartanak - közölte ezen a napon az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) annak kapcsán, hogy sajtóhírek szerint valamilyen szennyezőanyag került a vízbe a folyó szlovákiai szakaszán. A Miskolcnál és Sajópüspökinél végzett mérések nem igazoltak szennyeződést a vízben; a folyó vizének Ph- és oldott oxigén vizsgálata szerint mindkét mérés eredménye határértéken belül van. A vizet fémekre is vizsgálják, ezek eredményére még várnak. A Miskolci Vízügyi Igazgatóság szakemberei a Sajó szlovákiai szakaszán is dolgoznak, és a folyón felfelé haladva is méréseket végeznek.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Bejelentést tett a Nébih a Sajóból kifogott halak fogyasztásáról

Infostart / MTI

A Nébih laboratóriumában 26 minta vizsgálatát végezték el, 12 minta szervetlen arzén vizsgálata külföldi laboratóriumban történt.

Biztonságos a Sajóból kifogott halak fogyasztása – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel. Ismertették, az elmúlt másfél évben a Nébih folyamatosan vizsgálta a Sajóból kifogott halakat, a laboratóriumi eredmények alapján megállapítható, hogy fogyasztásuk biztonságos, akut kockázat nem áll fenn, a határértékkel szabályozott toxikus nehézfémek szintje is megfelel az előírásoknak

A közleményben felidézték, hogy az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület 2024 nyarán hívta fel a Nébih figyelmét arra a hírre, amely szerint a szlovák hatóság arzénszennyezettség miatt megtiltotta a Sajóból kifogott halak fogyasztását. A Nébih felvette a kapcsolatot a szlovák élelmiszer-ellenőrzésért felelős hatósággal, a szakemberek pedig mintát vettek a Sajó határhoz közeli részéből. A laboratóriumban a növényevő és ragadozó halakból származó toxikus nehézfémek jelenlétét vizsgálták a szakemberek. A rendelkezésre álló információk és laborvizsgálati eredmények alapján

2024-ben a Nébih nem javasolta a Sajóból kifogott halak elfogyasztását.

Hangsúlyozták, a bejelentés óta eltelt másfél évben a Nébih szakemberei több ízben vizsgálták a Sajóból kifogott növényevő és ragadozó halak húsának toxikus nehézfém tartalmát. A Nébih laboratóriumában 26 minta vizsgálatát végezték el, 12 minta szervetlen arzén vizsgálata külföldi laboratóriumban történt. A mérések határértéket meghaladó toxikus nehézfémet nem mutattak ki a kifogott halakból.

