Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a homlokzati felújítás alkalmából bemutatott hálaadó szentmisét követően a piliscsabai Szűz Mária Szent Neve Templomban 2024. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Megduplázzák az ösztöndíjakat egy fontos területen

Infostart

Kétszeresére emelik a nemzetiségi pedagógus ösztöndíjakat – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szegeden csütörtökön.

Soltész Miklós a Gál Ferenc Egyetemen tartott sajtótájékoztatón azt mondta, 2010-ben 12 olyan oktatási intézmény volt, amelyet a magyarországi nemzetiségek tartottak fenn, jelenleg az ilyen óvodák és iskolák száma 110. Hozzátette: kicsiben hasonló folyamat játszódott le, mint az egyházak esetében, ahol a fenntartásukban működő intézményekben tanuló diákok száma 114 ezerről 270 ezerre emelkedett.

A magyarországi nemzetiségek jövője függ az oktatástól – hangoztatta az államtitkár.

A kormány a nemzetiségi pedagógusok iránti igényt látva indította el az ösztöndíjprogramot, amelynek a kilenc tanév alatt 963 hallgató volt részese, vagy kap most is támogatást. A kezdeményezés keretében jelenleg 335 hallgató részesül ösztöndíjban – ismertette a politikus.

Az ösztöndíjra roma, horvát, német, román, szerb, szlovák és szlovén nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanító, valamint nemzetiségi nyelv és kultúra tanár képzésben részt vevők pályázhatnak.

Az ösztöndíj elérhető a kiegészítő képzés keretében tanulók számára is.

Az első szemeszterben nappali munkarendben tanuló hallgatók ösztöndíja nappali tagozaton havi 120 ezer forintra, esti vagy levelező munkarendben 80 ezer forintra emelkedik. A felsőbb évesek tanulmányi eredményüktől függő ösztöndíjat kapnak. A 3,49-es átlag alatti nappali tagozatosok ösztöndíja 50 ezer forint, az esti vagy levelező munkarendben tanulóké 30 ezer forintra nő. A képzés munkarendjétől függően 3,5-ös és 4,49-es átlag között az ösztöndíj havonta 100 ezer, illetve 60 ezer forint, 4,5-ös átlag felett pedig 150 ezer, illetve 100 ezer forint – ismertette az államtitkár.

Az ösztöndíj feltétele, hogy a hallgatók az oklevél megszerzését követően nemzetiségi köznevelési intézményben legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig végzettségüknek, szakképzettségüknek megfelelő pozícióban, főállású pedagógusként dolgozzanak – közölte a politikus.

A hallgatók vállalják is ezt a feltételt, a korábbi ösztöndíjasokkal szerte az országban találkozni a nemzetiségi oktatási intézményekben – mondta Soltész Miklós.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a vizsgaidőszak lezárultával pályázatot benyújtó hallgatók március elején már kézhez is kapják a februári és márciusi megemelt ösztöndíjukat.

oktatás

soltész miklós

nemzetiségek

