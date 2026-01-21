ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.43
usd:
329.21
bux:
120376.71
2026. január 21. szerda Ágnes
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A befagyott Balaton Alsóörsnél 2026. március 12-én.
Nyitókép: Facebook/Alsóörsért közösen

Vízügyi főigazgatóság: nagy baj történhet a Balatonnal

Infostart / MTI

A sokévi átlagnál 23 százalékkal kevesebb csapadék hullott a Balaton vízgyűjtő területére tavaly - derül ki a tó vízháztartásáról készített előzetes értékelésben.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján közzétett dokumentumban azt írta, a Balaton átlagvízállása - amit Balatonakali és Tihanyrév vízállásmérő állomásainak adataiból számítanak - 2025-ben 89 centiméter volt. Az év folyamán a legalacsonyabb, 64 centiméteres átlagvízállást október 21-25. között, a legmagasabb, 112 centiméterest április 20. és május 9. között rögzítették.

Az év folyamán a tó átlagvízállása megszakítás nélkül a szabályozási vonal alatt volt, a tóból vízszintszabályozási célból nem eresztettek le vizet, de a Sió belterületi szakaszának vízfrissítése és a rendszeres mederállapot-vizsgálatok céljából mintegy 731 ezer köbméter vizet vezettek le, ami a tó felületére vetítve 1,2 milliméter vízszintcsökkenést jelentett, és vízforgalmi szempontból nem számottevő mennyiség. A Balaton vízgyűjtő területére tavaly területi átlagban 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel, 23 százalékkal kevesebb, mint az 1991-2020 közötti évek átlaga.

A tóból 220 milliméterrel több csapadék párolgott el, mint amennyi belekerült.

Az évi természetes vízkészletváltozás értéke 1921 óta a második legalacsonyabb volt. A legutóbbi 25 évben tíz alkalommal volt ez az adat negatív előjelű, ami a vízkészlet jelentős csökkenésére hívja fel a figyelmet - olvasható az elemzésben.

Írtak arról is, hogy 2026. januárjának első dekádjában a tó vízgyűjtő területén - 2017 óta először - számottevő mennyiségű hó halmozódott fel, aminek vastagsága 15-25 centiméter között alakult. Ez kedvező feltételt teremt a korábbi évekhez képest nagyobb tavaszi lefolyás kialakulásához, a vízháztartási deficit csökkenéséhez.

Idén január 12-én a tó átlagvízállása 77 centiméter volt, a tartós hideg hatására a tó felületén összefüggő jégtakaró alakult ki, aminek vastagsága 10-15 centiméter volt.

Kezdőlap    Belföld    Vízügyi főigazgatóság: nagy baj történhet a Balatonnal

balaton

csapadékhiány

vízügyi főigazgatóság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Nagy Márton: „megvizsgáljuk, kik voltak a hideg nyertesei” – új adó jöhet a szerdai kormányülésen

Tavaly januárhoz képest 43 százalékkal lehet magasabb itthon az átlagos földgázfogyasztás – jelentette ki egy háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, hogy a hideg vesztesei a fogyasztók, ezért a kormány meg fogja vizsgálni, hogy miként lehet segíteni azokon, akiknek megnövekedett a gázszámlája például azzal, hogy átlépték a kedvezményes fogyasztási határt.
 

Orbán Viktor belengette a rezsicsökkentés módosítását

Durva ez a tél, ilyen gyorsan már rég ürültek a magyar gáztározók

Még nincs itt az ideje eltenni a téli kabátokat, marad a csikorgó hideg

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Katonai támadásra készítik fel Grönland lakosságát

Grönland miniszterelnöke szerint a sziget lakosságának és hatóságainak fel kell készülnie egy katonai jellegű válsághelyzetre is, miután Donald Trump területszerzési fenyegetései miatt az invázió kockázata megnőtt. Dánia és NATO lépései, valamint az amerikai vámfenyegetések tovább élezik a geopolitikai feszültséget az egyre nagyobb stratégiai jelentőségű sarkvidéki térségben.
 

Davos: Donald Trump kénytelen volt visszafordulni

VIDEÓ
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.21. szerda, 18:00
Pető Attila
Kreszprofesszor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

A Deutsche Bank vezetése elhatárolódott attól az elemzéstől, amely szerint az európai befektetők tömegesen megválhatnak amerikai eszközeiktől – állította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Rendkívüli hidegnek is van jó oldala: már ezen a tavon is engedélyezett a korcsolyázás

Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Europe 'prepared to act with urgency' over Greenland, EU chief says as Trump flies to meet world leaders

Ursula von der Leyen says that "Europe prefers dialogue", as the US president prepares to address world leaders at Davos.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 21. 10:50
Tragédiával végződött az eltűnt utáni kutatás Gödöllőn
2026. január 21. 10:01
Orbán Viktor belengette a rezsicsökkentés módosítását
×
×
×
×