Vízügyi főigazgatóság: nagy baj történhet a Balatonnal

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a honlapján közzétett dokumentumban azt írta, a Balaton átlagvízállása - amit Balatonakali és Tihanyrév vízállásmérő állomásainak adataiból számítanak - 2025-ben 89 centiméter volt. Az év folyamán a legalacsonyabb, 64 centiméteres átlagvízállást október 21-25. között, a legmagasabb, 112 centiméterest április 20. és május 9. között rögzítették.

Az év folyamán a tó átlagvízállása megszakítás nélkül a szabályozási vonal alatt volt, a tóból vízszintszabályozási célból nem eresztettek le vizet, de a Sió belterületi szakaszának vízfrissítése és a rendszeres mederállapot-vizsgálatok céljából mintegy 731 ezer köbméter vizet vezettek le, ami a tó felületére vetítve 1,2 milliméter vízszintcsökkenést jelentett, és vízforgalmi szempontból nem számottevő mennyiség. A Balaton vízgyűjtő területére tavaly területi átlagban 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel, 23 százalékkal kevesebb, mint az 1991-2020 közötti évek átlaga.

A tóból 220 milliméterrel több csapadék párolgott el, mint amennyi belekerült.

Az évi természetes vízkészletváltozás értéke 1921 óta a második legalacsonyabb volt. A legutóbbi 25 évben tíz alkalommal volt ez az adat negatív előjelű, ami a vízkészlet jelentős csökkenésére hívja fel a figyelmet - olvasható az elemzésben.

Írtak arról is, hogy 2026. januárjának első dekádjában a tó vízgyűjtő területén - 2017 óta először - számottevő mennyiségű hó halmozódott fel, aminek vastagsága 15-25 centiméter között alakult. Ez kedvező feltételt teremt a korábbi évekhez képest nagyobb tavaszi lefolyás kialakulásához, a vízháztartási deficit csökkenéséhez.

Idén január 12-én a tó átlagvízállása 77 centiméter volt, a tartós hideg hatására a tó felületén összefüggő jégtakaró alakult ki, aminek vastagsága 10-15 centiméter volt.