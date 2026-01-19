ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 19. hétfő
Befagyott a Balaton északi partja is.
Nyitókép: Infostart

Egész héten dübörögni fognak a mínuszok

Infostart

Kemény fagyokra kell számítanunk a hét folyamán, viszont havazás legfeljebb csak elvétve fordul majd elő.

A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben várhatóan csökken, javulnak a látási viszonyok, de elsősorban egy északnyugat-délkelet tengely mentén - ezen belül is leginkább az Alföld középső részén - tartósan borult tájak is maradhatnak.

Ezzel szemben legnagyobb eséllyel az északkeleti, északi harmadban nagy területen végig derült idő valószínű. A borult, ködös vidékeken jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A jellemzően keleti, délkeleti irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, esetleg Sopron környékén élénkülhet meg időnként.

A csúcshőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű.

