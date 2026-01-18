ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

21 induló 6 helyért, nagy küzdelem várható a Miskolc környéki faluban

Infostart

Polgármestert és helyi képviselőket választanak ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsóvadászon.

A Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő abaúji településen azért kell időközi önkormányzati választást tartani, mert a helyi képviselő-testület kimondta feloszlását.

A polgármesteri tisztségért indul a település 2024-ben megválasztott vezetője, Vróbel László, továbbá Szemán János és Kótai Renátó, mindhárman függetlenként. A hat képviselői helyért 21-en szállnak versenybe, mindenki függetlenként. Alsóvadászon a mintegy 1100 választópolgár egy szavazókörben adhatja majd le szavazatát.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.

A Bács-Kiskun vármegyei Dunaegyháza és a Somogy vármegyei Marcali roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választottak volna, de ezek a választások a szükséges számú jelöltek hiányában elmaradnak.

Kezdőlap    Belföld    21 induló 6 helyért, nagy küzdelem várható a Miskolc környéki faluban

önkormányzati választás

választás

alsóvadász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni

Kiss Róbert Richard a magyar idegenforgalomról: osztrák mintára kellene változtatni
Bécset és Budapest más környékbeli konkurensét nagyobb számban keresik fel azok a gazdagabb turisták, akik kikapcsolódásuk során megvásárolnak olyan termékeket, amelyeket egy átlagos turista nem tud vagy nem akar kifizetni – mondta az InfoRádióban a turisztikai szakújságíró, aki szerint Budapestnek az osztrák főváros lehet a követendő példa. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke pedig arról számolt be, hogy hazánk tavaly duplaannyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.
VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Felsővezeték-hiba miatt nagy késés várható a záhonyi vonalon

Felsővezeték-hiba elhárítása miatt Szolnok és Szajol között a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?

Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?

A készpénzállomány 2025-ben ismét növekedésnek indult Magyarországon, 4,6%-kal emelkedve az előző évhez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

EU ambassadors to hold emergency talks after Trump threatens tariffs over Greenland

European leaders criticise the tariff threat as "unacceptable", as Trump escalates his plan for the US to acquire Greenland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 10:53
MÁV: újból fennakadások vannak a vasúti közlekedésben
2026. január 18. 10:30
Kutató: veszélyt is jelenthet a demokráciára a közösségi média
×
×
×
×