2026. január 16. péntek Gusztáv
Nyitókép: police.hu

Bizarr sírrablás Nógrádban, letartóztatták a gyanúsítottakat

Infostart

Felnyitottak egy családi kriptában lévő koporsót, majd kiemelték belőle a holttestet.

Az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott temetőben. Sírrablók rongáltak meg egy családi kriptát, hogy ékszerek és nemesfém tárgyak után kutassanak. A Balassagyarmati Járásbíróság letartóztatta a bűncselekménnyel gyanúsított két férfit.

A Balassagyarmati Törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsítottak december 29-én este elmentek az Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott temetőbe, ahol azért, hogy a művelethez megfelelő szerszámot szerezzenek: előbb letörték a temető lépcsőjének fém korlát fogódzó részét és a betondarabbal együtt kifordították a korlát beton talapzatban végződő részét – írja a 24.hu.

Az így nyert eszközzel a gyanúsítottak együttes erővel elkezdték az egyik, még 2019-ben eltemetett helyi lakos síremlékének fedlapját döngölni, mely az erőbehatásra betört. Ezt követően a gyanúsítottak

lemásztak a kriptába, majd kiemelték belőle az elhunyt holttestét, és a földszintre helyezték. Átkutatták a koporsót és az elhunyt ruházatát,

azonban nem találtak általuk remélt értékeket. A két sírrabló a sírhely megrongálásával 1 millió 200 ezer forintos kárt okozott az elhunyt leszármazójának.

A bíróság bűnismétlés veszélye miatt elrendelte a letartóztatásukat. A bíróság döntése végleges.

