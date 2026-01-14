ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Szexuálisan közelített tanítványaihoz egy borsodi tanár

Infostart / MTI

A Mezőkövesdi Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 2 év szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélt egy borsodi tanárt, aki szexuálisan közelített tanítványaihoz – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya

Mint írták, a férfi egy borsodi település iskolájában, a 2019-2020-as tanévben szoros kapcsolatot alakított ki egy 16 éves lánnyal, akivel iskolán kívül is rendszeresen találkozott. A lány beleegyezésével többször is szexuális kapcsolatot létesítettek.

A terhelt egy másik borsodi település iskolájában 2023-ban két 14 éves kor alatti diáklány külsejével kapcsolatban szexuális megjegyzéseket tett. A lányokat ölelgette és simogatta, valamint velük szexuális tartalmú beszélgetéseket kezdeményezett, cselekményével csak a sértettek kifejezett kérésére hagyott fel - közölték.

A tájékoztatás szerint a bíróság az ítélet mellett végleges hatállyal eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelyben tizennyolc évnél fiatalabb személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel hatalmi, befolyási viszonyban állna.

A döntéshozatalkor súlyosító körülmény volt a cselekmények halmazata, fokozott társadalomra való veszélyessége és erkölcsileg elvetendő volta, míg enyhítő körülményként esett latba a terhelt büntetlen előélete és egyéb személyi körülményei, illetve az időmúlás.

miskolci törvényszék

tanár

szexuális kapcsolat

