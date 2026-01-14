Megvan, mikor térnek vissza a kemény hideg éjszakák

Térségünk időjárását szombatig a magasban fölénk érkező enyhébb levegő alakítja, de ennek hatását a naposabb délnyugati tájak kivételével nem igazán lesz érezhető – kezdte előrejelzését az Időkép. A portál szerint kis mértékben szinte mindenhol enyhül az idő, és szombatig -10 fok alatti minimumokra sem kell számítani.

Péntekre és szombatra virradóan a legtöbb helyen -5 fok fölött marad a hőmérséklet még éjszakánként is, napközben pedig gyenge olvadás, +1, +2 fokos maximumok jönnek.

Hétvégén aztán kelet felől egy anticiklom peremén szárazabb, de újra hidegebb, kontinentális eredetű levegő csordogál be a Kárpát-medencébe. Ez főként a Dunántúlon megélénkülő keleti, délkeleti szél kíséretében történik majd.

Visszatérnek a zimankós éjszakák: hajnalban északkeleten újra megjelennek a -10 fok alatti értékek, és az ország jelentős részén napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet.

Mint a portál emlékeztet, az ilyen napokat nevezi a meteorológia téli napnak.

Még hidegebb lesz a jövő hét elején, amikor már nagy területen hűlhet le a levegő éjszakánként -10 fok alá, sőt a tartósabban derült, vastag hóval borított tájakon a -15 foknál alacsonyabb értékek is visszaköszönhetnek. Erre a legnagyobb esély az Alföldön és északon, északkeleten van, ahol a meglévő hótakaró alig fog olvadni az átmenetileg enyhébb pénteki és szombati napokon.