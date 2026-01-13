Rendkívüli szünet a Fazekasban a tűz után

Miután kigyulladt az iskola alatti trafóállomás, ki kellett üríteni az ország egyik vezető gimnáziuma, a Fazekas épületét kedd délelőtt.

A Telex megkeresésére a helyi tankerületi központ közölte, az iskola épületében, elektromos vagy fűtési rendszerében nem keletkezett kár, a helyreállítás megkezdődött.

Az iskola igazgatója az eseményt követően a mai napra rendkívüli szünetet hirdetett.

Sérült nincs.

A katasztrófavédelem a lappal korábban közölte már, reggel 9-kor érkezett bejelentés a tűzről, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki és gyorsan úrrá is lettek a helyzeten.

Sor került a diákok melegedőbuszokra ültetésére, illetve most már a hazaküldésére is.