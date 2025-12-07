ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vonat indul a Kőszeg vasútállomásról 2021. június 1-jén. Ezen a napon sajtótájékoztatót tartottak itt a Kőszeg-Szombathely vasútvonal teljes felújításáról.
Nyitókép: MTI/Varga György

Ismét két halálos vonatgázolás

Infostart

Elütött egy embert a vonat a Szentgotthárd és Haris megállóhely közötti szakaszon, Haris megállóhelynél vasárnap délelőtt

A baleset a GYSEV tájékoztatása szerint a Ljubljanából Budapestre tartó Dráva InterCity (IC 251) 10:06 órakor Szentgotthárdról továbbindult járatát érintette.

A baleset miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a Szombathely–Szentgotthárd vonalon.

A hatósági intézkedések idejére a vasúti forgalom szünetel az érintett szakaszon. A GYSEV pótlóbuszokat rendelt el az utasok továbbítására.

A Mura InterCitynél a Budapestről Grazba tartó járat jelentős késéssel közlekedik. A vonat Csákánydoroszlóról csak a helyszínelés befejezése után indulhat tovább. A belföldi utasok számára Csákánydoroszlóról 12 órakor pótlóbusz indult Szombathely irányába, amely érinti Rátót, Alsórönök és Szentgotthárd (Opel, autóbusz-állomás) megállóhelyeket.

A GYSEV arra kérte az embereket (utasokat), hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a várható késésekről.

Kezdőlap    Belföld    Ismét két halálos vonatgázolás

baleset

vonat

gysev

szentgotthárd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna még hetekig vacogni fog

Ukrajna még hetekig vacogni fog

Ukrajna állami villamoshálózat-üzemeltetője, az Ukrenerho szerint a pénteki nagy orosz légitámadás után a hálózat helyreállítása több hetet vehet igénybe.
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rettegés lett úrrá Amerikán: félelmetes fegyverük került idegen kézre, visszakövetelik a lebombázott országtól

Rettegés lett úrrá Amerikán: félelmetes fegyverük került idegen kézre, visszakövetelik a lebombázott országtól

Az Egyesült Államok visszakéri Libanontól azt a fel nem robbant GBU–39-es siklóbombát, amelyet az izraeli légierő vetett be a héten Bejrút ellen. Washington attól tart, hogy a fejlett fegyver orosz vagy kínai kézbe kerülhet - közölte a Jerusalem Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni

Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni

A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benin coup attempt foiled by loyalist troops, interior minister says

Benin coup attempt foiled by loyalist troops, interior minister says

A presidential adviser has told the BBC that President Talon is safe and is at the French embassy.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 13:06
Érezte, hogy milyen meleg volt Budapesten?
2025. december 7. 11:45
Gyerekek, akik kórházban töltik a karácsonyt - szívszorító fotók a Bátor Tábortól
×
×
×
×