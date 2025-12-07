Ismét két halálos vonatgázolás

A baleset a GYSEV tájékoztatása szerint a Ljubljanából Budapestre tartó Dráva InterCity (IC 251) 10:06 órakor Szentgotthárdról továbbindult járatát érintette.

A baleset miatt jelentős fennakadásokra kell számítani a Szombathely–Szentgotthárd vonalon.

A hatósági intézkedések idejére a vasúti forgalom szünetel az érintett szakaszon. A GYSEV pótlóbuszokat rendelt el az utasok továbbítására.

A Mura InterCitynél a Budapestről Grazba tartó járat jelentős késéssel közlekedik. A vonat Csákánydoroszlóról csak a helyszínelés befejezése után indulhat tovább. A belföldi utasok számára Csákánydoroszlóról 12 órakor pótlóbusz indult Szombathely irányába, amely érinti Rátót, Alsórönök és Szentgotthárd (Opel, autóbusz-állomás) megállóhelyeket.

A GYSEV arra kérte az embereket (utasokat), hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a várható késésekről.