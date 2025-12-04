ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.29
usd:
327.67
bux:
109556.84
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b3) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ (j3) találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án. Balról Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Rosszullét, füldugulás, halk Putyin – Feszültség a tolmácsegyesületben, lemondott az elnök

Infostart / InfoRádió

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozója váratlan „felfordulást" okozott: közleményben védte meg egyesülete a moszkvai fordítási hibák miatt bírált tolmácsot, az ezt megelőző vita eredményeként az elnök mégis lemondott. Az ungvári születésű tolmácsot, Lebovics Viktóriát szakterülete legkiválóbbjának tartják.

Napokkal a moszkvai út után közleményben reagált az egyesület tagjának tolmácsolását ért bírálatokra a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete.

A közleményt szerint kollégájuk közel három évtizedes, magas szintű tolmácsolási tapasztalattal rendelkezik, régóta tolmácsol kormányszinten, eddig mindig kiváló teljesítményt nyújtott – írja a Telex.

Egy tolmács munkájának színvonalát, mint a közlés folytatja, nemcsak képességei, hanem több, rajta kívül álló tényező is befolyásolja, ideértve

  • akár a repülőút során fellépő akut egészségügyi problémát,
  • kimerültséget,
  • a fül bedugulását a repülés miatt,
  • a fülmonitor hiányát vagy
  • azt, hogy a tolmácsolt személy nem hallhatóan beszél, esetleg
  • nem megfelelő a terem akusztikája.

Azt is írták: az ilyen találkozóknál érvényben lévő protokoll- és biztonsági intézkedések is nagyon szigorúak,

azt sem tudni, hogy milyen következményekkel járt volna, ha a kollégájuk felpattan, hogy jelezze, nem hall.

„A jelen helyzetben is ez történt, tudomásunk van róla, hogy a beszélő szavai az akusztikai körülmények miatt nem voltak tolmácsolható minőségűek. Ezt igazolja a tény, hogy a sajtótájékoztatót követő tárgyaláson kollégánk már ismét kiváló teljesítményt nyújtott” – hangsúlyozzák a közleményben.

A közleményben kitértek arra is, hogy a delegáció néhány tagja, így Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról nyilatkozott, hogy nem marasztalják el a tolmácsot.

„Az MFTE elnöksége kiáll a kolléganő mellett, és ismételten hangsúlyozza, hogy szakmailag mindenben megfelel az ilyenkor támasztható szakmai követelményeknek.”

A közlemény végén kitértek arra, hogy korábban szerették volna azt közzétenni, de a szervezet elnökének keddi lemondása miatt eddig szervezeti kérdések foglalták le az idejüket.

A magyar miniszterelnök pénteken az orosz fővárosban tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Kezdőlap    Belföld    Rosszullét, füldugulás, halk Putyin – Feszültség a tolmácsegyesületben, lemondott az elnök

moszkva

tolmács

Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Gyengén kezdtek ugyan az amerikai tőzsdék tegnap, de a kereskedési idő végére mindhárom vezető index pluszba fordult. A legfrissebb munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a Fed további kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozásokat, miután a várttól jócskán elmaradtak az ADP számai, ami a munkaerőpiac gyengülésére utal. A piacok jelenleg 89 százalékra taksálják a decemberi kamatvágás esélyét, ami messze meghaladja a pár héttel ezelőtti becsléseket. Az amerikai kamatcsökkentési várakozások adtak egy lökést a hangulatnak, bár Ázsiában így sem volt teljesen egyértelmű a kép, többnyire azért emelkedtek a vezető részvényindexek, míg Európában ugyancsak emelkednek a tőzsdék.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen

Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen

A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 12:12
Megnőtt a választási kedv, előnyben a Tisza egy részletes kutatás szerint
2025. december 4. 12:10
Medián-felmérés – Hann Endre: az utóbbi időben Magyar Pétert tartották alkalmasabbnak, most Orbán Viktor tűnik erősebbnek
×
×
×
×