Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a romák elleni, 20082009-es gyilkosságsorozat emléknapja alkalmából a Városháza Parkban tartott megemlékezésen 2025. február 21-én. A 2009-es tatárszentgyörgyi romagyilkosság évfordulója alkalmából a parkban nyílt szabadtéri fotókiállítás március 7-ig látható.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Tüntetők vonultak a Karmelita kolostorhoz

Infostart

A fővárosi közgyűlés rendkívüli ülését követően a főpolgármester több száz tüntető élén a budai várba ment.

A demonstrálók a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülése után a Karmelita kolostorhoz mentek, ahol a főpolgármester átadta az ülésen elfogadott határozatot - írja az Index helyszíni beszámolójában. Több száz tüntető gyűlt össze a Clark Ádám téren, néhányan fáklyákkal érkeztek. Már itt felhangzott időnként a „mocskos Fidesz” és a „Szabad ország, szabad Budapest” – rigmus. A tüntetők a menet közepén egy meglehetősen hosszú, nemzeti színű lobogót vittek.

Útközben egyre hangosabban zúgott a „mocskos Fidesz”, az „Orbán, takarodj” és a „hajrá, Budapest”. A demonstrálókat Karmelita kolostornál kordon és rendőrsorfal várta. Karácsony Gergely a kordonoknál átadta a közgyűlési határozatot, majd a Karmelita kolostornál felállított kisebb színpadon rögtönzött nagygyűlést tartott. A főpolgármester azzal kezdte beszédét:

„Ma megint bebizonyosodott, hogy csak egymásra számíthatunk, a város ereje a közösség ereje, ez legyőzhetetlen.”

Mint mondta, a felemelt fej fontos feltétele az egyenes gerinc. „Azért vagyunk itt, mert Magyarország kormánya meg akarja roppantani a gerincünket. Azért vagyunk itt, hogy ezt ne engedjük. A nemzet fővárosa, a csodálatos Budapest nem térdel le” – jelentette ki Karácsony Gergely, hozzátéve, megvédik a város szuverenitását, megszerzik a jussukat.

A főpolgármester szerint a kormány tudja, ha bizonyítják, hogy van élet „a kisstílű, gonosz, embertelen” rendszeren kívül, akkor a „rendszer hazugságai dőlnek”.

Azt is hangsúlyozta, esze ágában sincs a mostanit „a Pride csodájához” hasonlítani, de a szabadság szeretete, akarata és védelme összeköti az eseményeket. A főpolgármester a főváros pénzügyi helyzetéről úgy fogalmazott, mindenki gondoljon bele, hogyan érintené a háztartását, ha a főbérlő néhány év alatt a húszszorosára emelné a bérleti díjat. Márpedig Karácsony Gergely szerint ennyivel emelték a város terheit, sőt

„ma Budapest finanszírozza a kormányt, mert többet vesznek el, mint amennyit adnak”.

Ha betartják a törvényeket, a többit megoldjuk. Ha azt fizetik ki, amire a törvény kötelezi őket, a többit bízzák ránk – közölte Karácsony Gergely, aki leszögezte, a városért mindent elvisel és mindenre készen áll, „a város gerincét nem engedem megroppantani”.

Karácsony Gergely azt ígérte, ha januárban nem kapják meg a fizetést a főváros munkavállalói, akkor leáll a város, amibe beleremeg az ország. A főpolgármester beszéde végén elmondta, Budapestet eltolták a falig, ezért most a Karmelita faláig jöttek, de ha kell, át is mennek a falon. Karácsony Gergely jelezte, szükség esetén januárban folytatják.

A főpolgármester beszéde után a tüntetők többsége elhagyta a Karmelita kolostor előtti területet.

