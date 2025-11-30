ARÉNA - PODCASTOK
Vízátfolyás a Sajó folyó áradása miatt a Sajóivánka és Sajókaza közötti lezárt úton, Sajóivánka határában 2025. november 28-án.
Nyitókép: Vajda János

Helyzetjelentés és fotók a megáradt magyarországi folyókról

Infostart

Sajó és az Ipoly folyók áradása miatt a hétvégén (pénteken és szombaton) is árvízvédelmi készültség volt érvényben, ugyanakkor a vízgyűjtő területeken tapasztalható csapadékmentes időjárás következtében a folyók tetőzései a tervek szerint megtörténtek, és apadás várható.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Émvizig) működési területén továbbra is érvényben van a másodfokú árvízvédelmi készültség a Sajó folyón. A vízállások azonban már csökkenő tendenciát mutatnak, mivel a folyó szlovákiai vízrendszerében sem érkezett jelentős utánpótlás.

Sajóivánka, 2025. november 28. A Sajó folyó áradása miatt vízzel elöntött terület Sajóivánka határában 2025. november 28-án. MTI/Vajda János
Sajóivánka, 2025. november 28. A Sajó folyó áradása miatt vízzel elöntött terület Sajóivánka határában 2025. november 28-án. MTI/Vajda János

A Sajón levonuló árhullám tetőzése szombat délelőtt megtörtént Sajószentpéternél és Felsőzsolcánál.

A Bódva folyón kialakult árhullám jelentős apadásnak indult a határszelvényben, a tetőzés szombat este történt meg Szendrő térségében.

Sajóivánka, 2025. november 28. Útlezárás a Sajó folyó áradása miatt a Sajóivánka és Sajókaza közötti úton, Sajóivánkán 2025. november 28-án. MTI/Vajda János
Sajóivánka, 2025. november 28. Útlezárás a Sajó folyó áradása miatt a Sajóivánka és Sajókaza közötti úton, Sajóivánkán 2025. november 28-án. MTI/Vajda János

A Tarna vízrendszerében szombaton már készültségi szint alá süllyedtek a vízállások.

Az előrejelzések szerint a következő napokban nem várható jelentős eső-utánpótlás, ami elősegíti az árhullámok további levonulását.

Az Ipoly útlezárásokat okozott

Az Ipoly megemelkedett vízszintje miatt péntek reggel több határ menti útszakasz vált járhatatlanná, és továbbra is lezárások lehetnek érvényben. Az Útinform pénteki tájékoztatása alapján a 2209-es utat (Őrhalom és az országhatár között) a vasúti átjárótól, valamint a 2208-as utat (Drégelypalánk és a határ között) is lezárták.

Vízkészlet-pótlás

A Bodrog folyón levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremtett arra, hogy a folyók friss vízzel pótolják a holtágakat és öntözőrendszereket. Megkezdődött többek között a tiszalúci Holt-Tisza vízpótlása, valamint tervezetten indult a Taktaharkányi-holtág és a Taktaközi-öntöző-főcsatorna vízpótlása is.

