Helyzetjelentés és fotók a megáradt magyarországi folyókról

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (Émvizig) működési területén továbbra is érvényben van a másodfokú árvízvédelmi készültség a Sajó folyón. A vízállások azonban már csökkenő tendenciát mutatnak, mivel a folyó szlovákiai vízrendszerében sem érkezett jelentős utánpótlás.
A Sajón levonuló árhullám tetőzése szombat délelőtt megtörtént Sajószentpéternél és Felsőzsolcánál.
A Bódva folyón kialakult árhullám jelentős apadásnak indult a határszelvényben, a tetőzés szombat este történt meg Szendrő térségében.
A Tarna vízrendszerében szombaton már készültségi szint alá süllyedtek a vízállások.
Az előrejelzések szerint a következő napokban nem várható jelentős eső-utánpótlás, ami elősegíti az árhullámok további levonulását.
Az Ipoly útlezárásokat okozott
Az Ipoly megemelkedett vízszintje miatt péntek reggel több határ menti útszakasz vált járhatatlanná, és továbbra is lezárások lehetnek érvényben. Az Útinform pénteki tájékoztatása alapján a 2209-es utat (Őrhalom és az országhatár között) a vasúti átjárótól, valamint a 2208-as utat (Drégelypalánk és a határ között) is lezárták.
Vízkészlet-pótlás
A Bodrog folyón levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremtett arra, hogy a folyók friss vízzel pótolják a holtágakat és öntözőrendszereket. Megkezdődött többek között a tiszalúci Holt-Tisza vízpótlása, valamint tervezetten indult a Taktaharkányi-holtág és a Taktaközi-öntöző-főcsatorna vízpótlása is.