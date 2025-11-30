ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt a volt országgyűlési képviselő

Infostart

Életének 94. évében elhunyt Ujvári Sándor, a Zala Megyei Tanács egykori elnöke, volt országgyűlési képviselő és külügyi tanácsos. A hírt Balaicz Zoltán polgármester osztotta meg közösségi oldalán.

A polgármester kiemelte, hogy Ujvári Sándor munkájával nagy mértékben segítette Zalaegerszeg fejlődését.

Ujvári Sándornak döntő érdemei voltak a városi sportcsarnok megépítéséért folytatott lobbitevékenységben. Jelentős szerepet vállalt a zalaegerszegi közgazdász képzés elindításában. Döntő érdemei vannak abban, hogy a ZTE labdarúgó-csapata 1972-ben az élvonalba jutott - emlékeztetett a zaol.hu.

A volt tanácselnök és képviselő politikai pályafutása jellemzően a rendszerváltás előtti időszakhoz köthető.

Ujvári Sándor 1968. február 16-tól 1988. december 29-ig töltötte be a Zala Megyei Tanács elnöki pozícióját.

Országgyűlési képviselőként Zala megye 7. számú egyéni választókerületét képviselte 1980. június 8-tól egészen 1989. március 8-i lemondásáig.

