2025. november 30. vasárnap
Egy jacht halad a vízen.
Nyitókép: Pixabay

Elakadt hajó blokkolta az autóforgalmat a Balatonnál – videó

Infostart

A Balaton környékén rengeteg hajót látni, de az eléggé ritka, hogy az országúton kötnek ki.

A 73-as számú, Csopak és Veszprém között haladó másodrendű főúton lezárták a szélső sávot szombat délután, miután egy hajót vontató személyautó műszaki hiba miatt eltorlaszolja az utat - adta hírül a VEOL.

A nyitókép illusztráció.

