Elakadt hajó blokkolta az autóforgalmat a Balatonnál – videó

A nagy megmondásairól hírhedt Robert Kiyosaki szerint a japán carry trade fújta fel a világ eszközeit egészen a világ legnagyobb buborékáig, és az ország a napokban „kipukkasztotta” a globális eszközöket, és megkezdődött a történelem legnagyobb összeomlása. Arra is kitért a megmondóember, hogy ebben a helyzetben hova érdemes menekülniük a befektetőknek.