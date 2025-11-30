A háború befejezése mellett Ukrajna szuverenitásának megmaradását is fontos célnak nevezte az amerikai külügyminiszter - a nap hírei

Megjelent Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése a hétfői rendkívüli közgyűlésre. A dokumentum megerősítene egy korábbi határozatot az Állami Számvevőszék jelentéséről. A főpolgármester azért döntött a közgyűlés összehívása mellett, mert a kormány csak akkor hajlandó segíteni, ha a testület kimondja a város fizetésképtelenségét. Az ülés mellett Karácsony Gergely egy demonstrációt is meghirdetett aznapra. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője értelmetlennek tartja az ülés összehívását. A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint Karácsony Gergely előterjesztése nem oldja meg a város működőképességét, csak politikai hangulatkeltésre jó, ezért módosító javaslatot nyújtottak be.

Felkapcsolták a fényfüzért az Ország Karácsonyfáján a Kossuth téren advent első vasárnapjának délutánján. Az Országház előtt felállított, a nyírségi Ibrány városából érkezett csaknem 23 méteres ezüstfenyőt egy 130 centiméteres, 25 kilogramm súlyú betlehemi csillag ékesíti és egy 16 ezer energiatakarékos, színes LED izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér világítja meg. A fa mellett helyezkedik el a Kisgyőrből érkezett betlehemi jászol.

Már csak hétfőig mondhatják fel jelenlegi kötelező biztosításukat azok az autósok, akik 2010 előtt vásárolták gépjárművüket. A közvetítők adatai szerint az új szerződések átlagdíja 30 ezer forint körül alakul. A váltással a tulajdonosok akár több 10 ezer forintot is megtakaríthatnak a meglévő ajánlatokhoz képest. A határidő elmulasztása esetén a jelenlegi biztosítás automatikusan meghosszabbodik.

Az amerikai külügyminiszter szerint a végső cél nemcsak a háború befejezése, hanem az is, hogy Ukrajna szuverén maradjon. Egy ukrán delegáció Floridában találkozik Marco Rubio külügyminiszterrel és Steve Witkoff-fal, Donald Trump elnök különmegbízottjával, hogy megkezdjék a legújabb tárgyalási fordulót az orosz-ukrán háború befejezésére irányuló tervről. A találkozó előtt az is kiderült, hogy az ukrán delegációt a korrupciós botrány miatt lemondott Andrij Jermak helyett már Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti.

A brit kormányfő és a NATO-főtitkár szerint igazságos és tartós békét kell elérni Ukrajnában. A londoni tájékoztatás Keir Starmer és Mark Rutte telefonos megbeszélésen áttekintette az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának munkáját. A brit kormányfő szerint a tartós békét nem lehet elérni biztonsági garanciák nélkül, ezért hozzá kell kezdeni az Ukrajnát megvédeni képes jövőbeni ukrajnai fegyveres erők kialakításának tervezéséhez és a finanszírozás megszervezéséhez.

A kazah hatóságok elítélték Ukrajnát a Kaszpi-tengeri Csővezeték elleni szombati ukrán dróntámadás miatt, amelyen keresztül a világ olajtermelésének több mint egy százaléka áramlik. A támadás miatt a vezeték működését átmenetileg felfüggesztették. A CPC Konzorcium korábban közölte, hogy a fekete-tengeri terminál mólója jelentős károkat szenvedett egy ukrán haditengerészeti drón találata miatt.

Kegyelmi kérvényt nyújtott be az államfőhöz az izraeli kormányfő a korrupciós ügyekben. Benjámin Netanjahu kérelme nem tartalmazza a bűnösség elismerését és a felelősség vállalását, ahogy az a büntetőügyekben a kérelmeknél szokás. Emellett a kormányfő nem jelzett olyan szándékot sem, hogy visszavonulna a politikai élettől a kegyelmi eljárás részeként.

Béketeremtésre sürgette a libanoni vezetőket XIV. Leó pápa a háború és válság sújtotta országban. A katolikus egyházfő a bejrúti államfői palotában a libanoni elnökkel találkozott. XIV. Leó pápa a látogatásához a régió keresztényei megsegítésének reményét és a Közel-Kelet békés jövőjének reménységét fűzte. Előzőleg a katolikus egyházfő arról beszélt, hogy az izraeli-palesztin konfliktus egyetlen lehetséges útja a kétállami megoldás.

Spanyolországban több tízezer tüntető követelte a Pedro Sánchez miniszterelnök vezette kormány lemondását. A madridi megmozdulás résztvevői korrupcióval vádolták a baloldali kormányt, amelynek lemondását és új választások kiírását követelték.

Száznegyvenhatra emelkedett a szerdán kigyulladt hongkongi toronyházakban meghalt emberek száma, miután a mentőalakulatok újabb holttesteket találtak az épületekben – közölték a helyi hatóságok. Vasárnap több ezren gyűltek össze a tragédia helyszínén, hogy az áldozatokra emlékezzenek, és virágokat helyezzenek el az épületeknél.

Az indonéziai Szumátrán már több mint 400-an haltak meg az árvizekben és földcsuszamlásokban. Délkelet-Ázsia többi részét is súlyos pusztítást okoztak árvizek. Srí Lankán csaknem 160 ember meghalt, több mint 200 eltűnt a Ditwah ciklon okozta heves esőzések és földcsuszamlások miatt.

Gyermekek is vannak a kaliforniai lövöldözés áldozatai között - közölte San Joaquin megye seriffhivatalának szóvivője. A 4 halálos áldozaton kívül 10 ember megsebesült. Az elkövető után hajszát indítottak. A támadó egy családi összejövetelen nyitott tüzet Stockton városában egy rendezvényteremben.