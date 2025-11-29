Így terem a milliárdos Magyarországon

Európa legolcsóbb rezsiköltségét fenn tudjuk tartani, megállapodtunk az oroszokkal arról, hogy "akármi is történik Oroszországban", idén télen és a következő évben is megérkezik az a mennyiségű gáz és olaj, amire Magyarország leszerződött - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Nyíregyházán, a Digitális Polgári Körök gyűlésén. A kormányfő beszélt a moszkvai tárgyalásairól is.