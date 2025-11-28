ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
Young woman giving blood in a modern hospital (color toned image)
Nyitókép: ViktorCap/Getty Images

Mobilalkalmazást és véradó portált indított a vérellátó szolgálat

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Magyarország a szomszédaihoz képest nem áll rosszul a véradók számában, de a karácsonyi időszak a sok ünnepnap miatt nehéz lesz – mondta az InfoRádióban Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.

Több mint 70 éve, 1954. november 27-én adtak át először elismeréseket a sokszoros véradóknak és a véradásszervezőknek a legfelsőbb állami testület képviselői. 1988 óta pedig a Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére ez a nap az önkéntes véradók napja – nyilatkozta az InfoRádióban a szervezet főigazgatója.

„A Magyar Vöröskereszt nagyon fontosnak tartja az önkéntes és térítésmentes véradás ügyét. Már nagyon régóta, 1988 óta ünnepeljük Magyarországon a véradók napját, pontosan azért, hogy felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára, hisz a vér mesterséges úton nem előállítható” – emlékeztetett Kardos István.

Arról is beszélt, hogy vannak bizonyos időszakok, amikor kevesebb önkéntes jelentkezik. A Magyar Vöröskeresztnek viszont az az egyik fő feladata, hogy mindig meg tudja szólítani a véradókat: jöjjenek és segítsenek. Mivel naponta 1600-1800 egység vérre van szükség, ennyi véradót kell találniuk. Ez évente majdnem 10 ezer véradást jelent a Magyar Vöröskereszt számára.

„Minél több véradó jelenik meg egy-egy eseményen, annál hatékonyabb és annál jobb az összegyűlt vérmennyiség is"

– hangsúlyozta a főigazgató. Kardos István külön kiemelte, hogy minden 18 és 65 év közötti felnőtt, akinek a testsúlya nem kevesebb 50 kilónál, lehet véradó. Azok pedig, akik nem tudnak vért adni, a toborzásban segíthetnek, rávehetik embertársaikat, hogy segítsenek másokon.

Egyébként éppen a segíteni akarás az a belső motiváció, ami a leginkább ösztönzi a véradókat. „Én magam is olyan voltam, aki fél a tűtől. De ezen sikerült úrrá lenem, hála a kollégák és a családom biztatásának. Ma már hússzoros véradó vagyok, úgyhogy én is mindenkit erre bátorítok” – tette hozzá.

A Magyar Véradók Napján jelentette be az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), hogy mobilalkalmazást és Véradó Portált indított. A fejlesztés célja az, hogy a kommunikáció egyszerűbbé és kényelmesebbé váljon. Az app a donorazonosítást követően lehetőséget kínál például arra, hogy a véradók nyomon követhessék, mikor adhatnak legközelebb vért.

Az adataikat is digitálisan tárolhatják és országszerte kereshetnek véradó helyszíneket, vagy foglalhatnak időpontot.

OVSZ szakmai főigazgató-helyettese az InfoRádióban azt hangsúlyozta, hogy az egészségügyi rendszer működése szempontjából mennyire fontos a véradás. Szerinte ezért is van nagy jelentősége annak, hogy november 27-én az Országházban, és az ország számos más helyszínén ünnepség keretében köszöntötték a legaktívabb véradókat.

Nagy Sándor úgy vélte, különös jelentősége van annak, hogy a vérellátás lehetőleg kiegyensúlyozott legyen, ne forduljanak elő olyan időszakok, amikor kevesebb vér áll rendelkezésre a szükségesnél. A folyamatosság fenntartása azért is lényeges, mert a vért nem lehet sokáig eltartani, mindössze 5 napig tárolható. „Tehát nem tehetjük meg azt, hogy meghirdetünk nagyon nagy kampányokat, feltöltjük a készleteket, és utána abból gazdálkodunk” – figyelmeztetett a főigazgató-helyettes. „Az utánpótlást minden nap biztosítani kell, ezért is nagyon fontos, hogy minden nap meg tudják szólítani a véradókat, és ők el is jöjjenek vért adni” – hangoztatta.

Megemlítette azt is, hogy

Magyarország a véradók számát tekintve az európai felső középmezőnybe tartozik.

„Nálunk a véradók aktivitása nagyon sok szomszédos államban tapasztaltat megelőz. A cél viszont nem a versengés, hanem az, hogy az országos készlet biztonságban legyen, elérje azt a szintet, ami az ellátáshoz szükséges. Ehhez igazítjuk a véradó kampányokat, amelyekben nagy segítségünkre van a Magyar Vöröskereszt” – közölte Nagy Sándor.

A toborzás nehézségeiről szólva az OVSZ szakmai főigazgató-helyettese elmondta, hogy az adventi időszak többnyire könnyebb, mert ilyenkor az emberek érzékenyebbek, könnyebben rászánják magukat a véradásra. Viszont a karácsony körüli időszak az öt munkaszüneti nap miatt nehéznek ígérkezik.

„Ezt lehetetlen lenne áthidalni kiegészítő véradások nélkül, ezért december 27-én, szombaton országos véradó napot szervezünk. Január 3-án, szombaton szintén országos véradó napot tartunk majd”

– hívta fel a figyelmet Nagy Sándor. Majd azzal fejezte be: „Ennek a részleteivel december közepe táján fogunk jelentkezni és e köré is nagy kampányt szervezünk, hiszen kiemelten fontos lesz, hogy a hosszú munkaszüneti időszakot is le lehessen fedni.”

Belföld    Mobilalkalmazást és véradó portált indított a vérellátó szolgálat

magyar vöröskereszt

véradás

országos vérellátó szolgálat

