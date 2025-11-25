ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.16
usd:
331.35
bux:
108331.53
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Tisza-jelöltállítás – Állva maradtak az ismert személyiségek, indul a második forduló

Infostart

Nagy Ervint egy korábbi tévés, jelenleg buszvezetőként dolgozó aspiráns bár megelőzte az első körben, ők újra megmérkőznek Fejér megyében a csütörtök estig tartó második fordulóban.

Három választjelöltjelöltből kettő maradt talpon a Tisza Pártnál a 2026-os országgyűlési választásokra: hétfő este lezárult az első kör, kedd délután már indul is a második, a folyamat végén kialakul, ki indul az egyes választókerületekben a Tisza színeiben. Nincs ez így Budapest 3-as számú egyéni választókerületében, ahol Magyar Péterrel szemben nem volt induló, így biztos az elnök áll rajthoz a párt részéről. Illetve egy szabolcsi és egy borsodi választókerületben családi és egészségügyi okokból későbbre halasztották az egész folyamatot.

A párt ismertebb nevei kivétel nélkül második körösek. Mint az Index összeállításából kiderül,

  • a továbbjutók csaknem harmada nő,
  • Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök, Nagy Ervin színművész (Csalami-Vörös Csaba volt tévés előzte meg, ő jelenleg buszvezetőként dolgozik), Rost Andrea operaénekes, Bódis Kriszta író-pszichológus, Radnai Márk, Tarr Zoltán és Forsthoffer Ágnes pártalelnök és Bujdosó Andrea budapesti Tisza-frakcióvezető is folytathatja a küzdelmet.

Az előválasztás második köre tehát kedd délben indul és csütörtök 19 óráig tart. Ebben a fordulóban már nem csak a tiszások, hanem bárki szavazhat, aki 2026. április 12-ig betölti a 18. életévét és rendelkezik állandó, magyarországi lakcímmel.

Az országgyűlési választásokon induló jelöltek névsorát hétvégén jelentik be.

Itt olvasható a teljes eredménylista.

Kezdőlap    Belföld    Tisza-jelöltállítás – Állva maradtak az ismert személyiségek, indul a második forduló

jelölt

magyar péter

tisza párt

2026-os országgyűlési választások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a magyar tőzsde új sztárja!

Itt a magyar tőzsde új sztárja!

Gazdasági információk tekintetében ma  jön az USA-ból az ADP foglalkoztatottsági jelentés, valamint a kiskereskedelmi forgalom és termelői árak. Ez a csomag együtt mutatja meg, mennyire tart ki a növekedés az Egyesült Államokban, illetve mennyire makacs az inflációs nyomás – vagyis közvetlen input a Fed jövőbeli lépéseire spekuláló piacnak. Ami pedig a tőzsdei folyamatokat illeti: az ázsiai piacokon jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában bizonytalan a hangulat. A magyar tőzsdén akadnak izgalmak, nagy raliban van ugyanis a Delta részvénye. Hasonló témákról is szó lesz november 26-i ingyenes rendezvényünkön, ahol az MBH Bank szakértői segítenek eligazodni a részvénybefektetések világában, gyakorlati példákon keresztül bemutatva, hogyan építhető fel egy kiegyensúlyozott portfólió. Részletek és jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttunk: úgy megtépázta a csapatot a bundabotrány, hogy nem maradt játékosuk

Ilyet még nem láttunk: úgy megtépázta a csapatot a bundabotrány, hogy nem maradt játékosuk

A törökországi futball bundabotrány nyomán elfogytak a játékosok a negyedosztályú Agri Spor csapatánál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

US and Russian officials to meet in Abu Dhabi for Ukraine peace talks after deadly overnight strikes

Russia and Ukraine trade attacks after days of intense talks over a US-backed plan for ending the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 09:39
Molnár Zsuzsanna: hétszer annyi a fertőző májgyulladásos eset, a kézmosás a legjobb védekezés
2025. november 25. 08:41
Balesetcunami M5-ös és M0-s csomópontjában: szalagkorlátot szakított egy kamion, autók ütköztek
×
×
×
×