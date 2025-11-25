ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 25. kedd Katalin
Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Balesetcunami M5-ös és M0-s csomópontjában: szalagkorlátot szakított egy kamion, autók ütköztek

Infostart

A teherautó átszakította a szalagkorlátot és keresztben állt meg. A jármű elzárja az utat.

Megcsúszott a pályatesten, majd átszakította a szalagkorlátot, végül keresztben állt meg egy kamion az M5-ös autópálya és az M0-s autóút csomópontjában, az M5-ös autópálya 23-as kilométerszelvényénél, a Budapest felé vezető oldalról lehajtó ágon – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A dabasi hivatásos tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. A jármű teljes szélességében elzárja a pályatestet. A műszaki mentés idejére a forgalmat megállították.

A csomóponton Pest felé túlhaladva, a körforgalmakat használva lehet felhajtani az M1-es vagy az M3-as irányába – írta az Útinform.

Az útszűkület miatt torlódás alakult ki az M5-ös autópályán az M0-s csomópont előtt a Budapest felé vezető oldalon. Több személyautó ütközött össze, az egy sávra szűkült pályaszakaszon torlódásra kell számítani.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

