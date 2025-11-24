1200 milliárd forintnyi vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter - a nap hírei

1200 milliárd forintnyi vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Lázár János a Facebookon azt írta, hogy elindulhat a többi között a Kőbánya-Kispest – Kecskemét, a Debrecen-Nyíregyháza, a Kiskunfélegyháza – Szeged közötti vonalak korszerűsítése, a Gubacsi híd újjáépítése, és folytatódhat a Déli Körvasút beruházás.

Tiltakozik az Építési és Közlekedési Minisztérium által bevezetett 20 tonnás össztömegkorlátozások ellen a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Szerintük az intézkedések növelik a fuvarozási költségeket, rontják a hatékonyságot, és veszélyeztetik a kisvállalkozások működését.

Újabb beruházásösztönző pályázatot hirdet az Agrárminisztérium. A keretösszeg 20 milliárd forint. Egy-egy vállalkozás akár 100 millió forint támogatáshoz is hozzájuthat. A pénzt épületek korszerűsítésére, új gépek, eszközök és technológiák beszerzésére, valamint az energiahatékonyságot segítő beruházásokra lehet fordítani.

Az elmúlt 2 évben Magyarországra érkezett a legtöbb kínai beruházás Európában, ami több 10 ezer munkahelyet teremtett és emelte a gazdaság technológiai színvonalát – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter elmondta: tavaly az Európába irányuló kínai beruházások 31, egy évvel korábban pedig 44 százalékának Magyarország volt a célpontja.

Szigorítanák a gyárépítéseket az Európai Unióban. Az Európai Bizottság olyan szabályt készít elő, amely alapjaiban változtathatja meg a külföldi – főként kínai – beruházások uniós működési feltételeit. A Portfolio a Financial Times-ra hivatkozva azt írja: az új szabályozás Kína magyarországi beruházásaira is hatással lehet.

Átlagosan GDP-jük 27,3 százalékát fordították szociális ellátásokra az uniós tagállamok 2024-ben. Ez 0,6 százalékpontos növekedés az előző évhez képest. A magyar állam a GDP mindössze 16,6 százalékát költötte ilyen célokra, ami a régió legalacsonyabb értéke, az unión belül pedig a 3. legkisebb ráfordítás.

Több területen is végig gondolná az önkormányzati rendszer esetleges átalakítását a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy meg kell vizsgálni a helyi adók, a szolidaritási hozzájárulás és az önkormányzatok finanszírozási rendszerét is, és a személyzeti kérdéseket is.

Lezárult a TISZA jelöltállításának első fordulója. Magyar Péter pártelnök közölte, hogy holnap reggel 8 után a választókerületi Facebook-oldalakon teszik közzé az eredményt, délben pedig indul a második forduló.

Az idén több mint 2 milliárd forint támogatást oszt szét a Nemzeti Tehetségprogram, amelyből 659 fiatal ösztöndíjat kap, és 296 projekt indulhat el a tehetség-közelben felhívásban.

Magyarország addig nem támogatja az új Erasmus-stratégiát, amíg az egyetemisták és kutatók nem kapják vissza jogos hozzáférésüket az Erasmus+ és Horizont programokhoz – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs ismét jogtalannak nevezte az Európai Bizottság 2022-es döntését, amely kizárt magyar intézményeket, és hangsúlyozta: a kormány végrehajtotta a kért jogszabálymódosításokat.

Magyarország nem ad pénzt Ukrajna támogatására és nem járul hozzá közös uniós hitel felvételhez – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor uniós csúcson történteket összegezve a Facebook-oldalán azt mondta, hogy a megbeszélésen áttekintették azt a szerteágazó, 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra, de szerinte az derült ki, hogy az Európai Unió folytatni akarja a háborút.

António Costa, az Európai Tanács elnöke azt közölte, hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások új lendületet kaptak. Szavai szerint a vasárnap az Egyesült Államok, Ukrajna és az Európai Unió képviselői jelentős haladást értek el Genfben.

Javaslatot nyújtott be az amerikai béketerv módosítására az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország. A többi között azt indítványozzák, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezres hadsereget tarthasson fenn, és az Egyesült Államok erősebb biztonsági garanciát adjon Kijevnek. A területkérdések alapja a frontvonal aktuális állása lenne.

Az Egyesült Államok béketerve elvben alapul szolgálhat a végső békés rendezéshez – jelentette ki az orosz elnök. Beszámolók szerint Vlagyimir Putyin erről telefonon tárgyalt a török államfővel. Eközben az orosz elnök sajtótitkára úgy nyilatkozott, Moszkva nem kapott értesítést Washingtontól az amerikai béketerv módosított változatáról az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének genfi tárgyalásai után.

Kijev hálás nyugati szövetségeseinek, köztük az Egyesült Államoknak az orosz-ukrán háborúban nyújtott segítő erőfeszítéseiért - erről írt közösségi oldalán az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij emellett hangsúlyozta, hogy fontos megőrizni a támogatást.

Franciaországban várhatóan csütörtökön jelenti be az önkéntes katonai szolgálat visszaállítását az elnök. Emmanuel Macron a G20-csúcson szombaton beszélt arról, hogy a biztonság megőrzéséhez erős hadseregre van szükség.

Kínai-amerikai csúcstalálkozó lesz tavasszal, Donald Trump látogat Pekingbe. A hírről a New York Times számolt be azután, hogy a telefonon tárgyalt a két nagyhatalom vezetője.

Szlovéniában elutasították az önkéntes eutanázia legalizálásáról szóló törvényt a választók a vasárnapi népszavazáson.