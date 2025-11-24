Tizenhét ponton módosítaná a kormány az agrárminiszter hatáskörét

Egy vadászterület vadászati jogára a jövőben csak egy haszonbérleti szerződés köthető. Az éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásánál a hatóság már nemcsak a vadpopuláció adatait, hanem a vadállomány környezeti hatásait is figyelembe veszi. A földek adásvételi és haszonbérleti szerződéseit, valamint az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlását elektronikusan teszik közzé a jegyzők bevonása nélkül. Egyes öntözésszolgáló létesítmények mentességet kapnak az ingatlanügyi hatósági engedély alól. A bevett egyházak a jövőben temető létesítésére vagy bővítésére is kaphatnak térítésmentesen földet a Nemzeti Földalapból. Ingyen juthat állami ingatlanhoz a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is

– ismertette a módosításokat előterjesztői expozéjában Nagy István agrárminiszter.

„A jövőben tehát az illetékes önkormányzattól átvállalt feladatként temető létesítésére, bővítésére vagy üzemeltetésére is átadható lesz földrészlet a bevett egyházak számára, ami magától értetődően az önkormányzati feladatoptimalizálás lehetőségeit is szélesíteni fogja tudni. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvény módosítása egyes ingatlanok tulajdonjogának a Gyermekmentő Szolgálat részére történő átruházását szolgálja. A vagyonjuttatás az egyesület közérdekű tevékenységét, közfeladat ellátását segíti elő. A kormányzat szándéka, hogy a hátrányos helyzetű, sérült, illetve beteg gyermekek fejlesztésével összefüggő állami feladatellátás az egyesület közreműködésével hatékonyabban mozdíthassa elő az érintett gyermekek táboroztatását, környezetvédelmi szemléletformálását, valamint a lovas parasport fejlesztését” – részletezte a tárcavezető.

A Fidesz szerint a javaslat a gazdálkodók mindennapi munkáját könnyíti, csökkenti az adminisztrációt és támogatja többek között a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézményeket.

A KDNP a magyar agrárium megvédésének szükségességét hangsúlyozta az olcsó ukrán importtól és más globális kihívásoktól.

A DK a termőföldek szigorúbb védelmét sürgette, kifogásolva egyes mentességeket és a belterület bevonási szabályokat.

A Mi Hazánk arról beszélt, hogy a mezőgazdaság nehéz helyzetben van, a gazdatársadalom elöregedett és a fiatalok számára vonzóvá kellene tenni az ágazatot.

A vitában elhangzott, hogy a digitalizáció, például a horgászok elektronikus naplója tovább csökkentheti a bürokráciát.