ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.34
usd:
331.75
bux:
108238.39
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sírok és fák egy temetőben.
Nyitókép: Pexels

Tizenhét ponton módosítaná a kormány az agrárminiszter hatáskörét

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A vadászattól a földvásárláson át az öntözésig és a temetőlétesítésig. Részletek a parlamenti napról az InfoRádió tudósítójától.

  1. Egy vadászterület vadászati jogára a jövőben csak egy haszonbérleti szerződés köthető.
  2. Az éves vadgazdálkodási terv jóváhagyásánál a hatóság már nemcsak a vadpopuláció adatait, hanem a vadállomány környezeti hatásait is figyelembe veszi.
  3. A földek adásvételi és haszonbérleti szerződéseit, valamint az elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlását elektronikusan teszik közzé a jegyzők bevonása nélkül.
  4. Egyes öntözésszolgáló létesítmények mentességet kapnak az ingatlanügyi hatósági engedély alól.
  5. A bevett egyházak a jövőben temető létesítésére vagy bővítésére is kaphatnak térítésmentesen földet a Nemzeti Földalapból.
  6. Ingyen juthat állami ingatlanhoz a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is

– ismertette a módosításokat előterjesztői expozéjában Nagy István agrárminiszter.

„A jövőben tehát az illetékes önkormányzattól átvállalt feladatként temető létesítésére, bővítésére vagy üzemeltetésére is átadható lesz földrészlet a bevett egyházak számára, ami magától értetődően az önkormányzati feladatoptimalizálás lehetőségeit is szélesíteni fogja tudni. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület tevékenységével érintett egyes állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésének rendezéséről szóló törvény módosítása egyes ingatlanok tulajdonjogának a Gyermekmentő Szolgálat részére történő átruházását szolgálja. A vagyonjuttatás az egyesület közérdekű tevékenységét, közfeladat ellátását segíti elő. A kormányzat szándéka, hogy a hátrányos helyzetű, sérült, illetve beteg gyermekek fejlesztésével összefüggő állami feladatellátás az egyesület közreműködésével hatékonyabban mozdíthassa elő az érintett gyermekek táboroztatását, környezetvédelmi szemléletformálását, valamint a lovas parasport fejlesztését” – részletezte a tárcavezető.

A Fidesz szerint a javaslat a gazdálkodók mindennapi munkáját könnyíti, csökkenti az adminisztrációt és támogatja többek között a hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézményeket.

A KDNP a magyar agrárium megvédésének szükségességét hangsúlyozta az olcsó ukrán importtól és más globális kihívásoktól.

A DK a termőföldek szigorúbb védelmét sürgette, kifogásolva egyes mentességeket és a belterület bevonási szabályokat.

A Mi Hazánk arról beszélt, hogy a mezőgazdaság nehéz helyzetben van, a gazdatársadalom elöregedett és a fiatalok számára vonzóvá kellene tenni az ágazatot.

A vitában elhangzott, hogy a digitalizáció, például a horgászok elektronikus naplója tovább csökkentheti a bürokráciát.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Tizenhét ponton módosítaná a kormány az agrárminiszter hatáskörét

parlament

agrárium

temető

nagy istván

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána a brazíliai klímacsúcsról: aggasztó, hogy még távolabb kerültünk az eddigi megállapodásoktól

Ürge-Vorsatz Diána a brazíliai klímacsúcsról: aggasztó, hogy még távolabb kerültünk az eddigi megállapodásoktól

Nem tettek említést a fosszilis tüzelőanyagok kivezetéséről a kéthetes klímakonferencia záródokumentumában, amit az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének alelnöke nagy problémának nevezett. A Közép-európai Egyetem professzora az InfoRádióban azt mondta, az ökoszisztémák veszélyben vannak, konkrét lépésekre lenne szükség, és ellenőrizni kellene, hol tartanak az országok a célok megvalósításában. Beszélt arról is, hogy az Egyesült Államok kiválása nagy érveszteség, de szerinte más országokban is mások lettek a prioritások.
Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Az ukrán területek feladásának terve nem új, de most először társulhatnak mellé biztonsági garanciák, ami Ukrajna számára elfogadhatóbbá teszi a rendezést – nyilatkozta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője.
 

Addig hígítják a genfi Trump-tervet, míg végül senki gyomra be nem veszi?

Újra Washingtonba készül Volodimir Zelenszkij – út a békéhez?

Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Párizs, London és Berlin új, csatlakozó béketervet nyújtott be Donald Trump javaslatához

Felére estek az európai gázárak, bíztatóan reagál a piac a béketárgyalások fejleményeire

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?

Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy ismét elérhető közelségbe került a béke az orosz–ukrán háborúban, azonban a helyzet közel sem egyértelmű. A korábban megismert amerikai javaslatok nagyon kedvezőtleneknek tűntek az ukrán fél számára és még lehet, hogy puhulnak. Eközben Európának is vannak saját békejavaslatai. A helyzetet Huszák Dániellel, a Portfolio Globál rovatának vezető elemzőjével tekintettük át. A második blokkban azt elemeztük, hogyan áll az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének végrehajtása, illetve mi történik, ha Magyarország nem teljesíti az előírt feltételeket és emiatt forrást veszít. Erről Szabó Dánielt, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdeztük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet

Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet

Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

Zelensky warns against giving away territory as latest Ukraine talks end

Talks in Geneva between US and Ukrainian officals have ended with "progress" made - but sticking points remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 15:32
Halálos baleset a főúton, a vétlen autós vesztette életét
2025. november 24. 14:08
Kegyetlen bűz árasztotta el a magyar nagyvárost
×
×
×
×