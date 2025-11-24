Iszonyúan szoros eredmény született a szlovén eutanáza-népszavazáson

A szlovén Állami Választási Bizottság által közzétett, szinte valamennyi szavazat megszámlálása utáni előzetes eredmények szerint a szavazók 53 százaléka a törvény ellen, 47 százaléka pedig mellette voksolt. A részvételi arány megközelítette a 41 százalékot.

A szlovén parlament júliusban fogadta el az önkéntes eutanáziáról szóló törvényt, azt követően, hogy a szlovének 54,86 százaléka egy évvel korábban véleménynyilvánító, vagyis nem kötelező érvényű népszavazás keretében támogatta a kezdeményezést.

A törvény lehetőséget biztosítana felnőtt, beszámítható állapotban lévő, gyógyíthatatlan beteg és elviselhetetlen kínokat elszenvedő embereknek a szabályozott keretek között, orvosi segítséggel végzett öngyilkosságra. A törvény nem terjedt volna ki a pszichés betegségekben szenvedőkre.

A kormánykoalíció a jogszabályt a társadalmi reformok részének tekintette, és Robert Golob miniszterelnök is támogató szavazatra kérte fel a lakosságot.

A törvény támogatói szerint a tervezet méltóságteljes lehetőséget adott volna a gyógyíthatatlan betegeknek szenvedésük enyhítésére.

Andrej Pleterski, a reform egyik szószólója népszavazás eredményét kommentálva sajnálatát fejezte ki, de úgy vélte, Szlovénia idővel elfogadja majd a szabályozást.

A jogszabályt a katolikus egyház és több civil szervezet is ellenezte. A katolikus egyház azzal érvelt, hogy az eutanázia legalizálása ellentétes "az evangéliummal, a természet törvényeivel és az emberi méltósággal". A népszavazást kezdeményező civil szervezet vezetője, Aleš Primc, a Gyermekek és Családok Hangja (Glas za otroke in družine) párt elnöke a szavazás után "a élet kultúrájának győzelmeként" és "csodaként" értékelte az eredményt.

A mostani eredmény értelmében a szlovén parlament legalább egy évig nem tárgyalhat új jogszabályt a témában.

Több európai ország - köztük Ausztria, Belgium, Hollandia, Svájc, Németország, Spanyolország és Portugália - már engedélyez valamilyen formában segített halált.