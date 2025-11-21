Újabb tragikus gázolás, ezúttal Miskolcon lépett valaki a vonat elé

A korlátozás oka, hogy a Miskolc-Tiszai és Felsőzsolca állomások között a vonatok jelenleg csak az egyik vágányon közlekedhetnek

mivel egy ember a vonat elé lépett

- írja a MÁVINFORM.

Az eset a Füzesabonyból 9:36-kor Nyíregyházára elindult 5042-es számú személyvonatot érintette, amely Miskolcon, a Csokonai Vitéz Mihály utcai vasúti átjárónál elütött egy embert.

Az 5042-es vonat utasait a katasztrófavédelem közreműködésével szállítják át az előreláthatólag 11:50-kor érkező 5122-es számú személyvonatra.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!