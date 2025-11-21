ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 21. péntek
Nyitókép: Pixabay

Újabb tragikus gázolás, ezúttal Miskolcon lépett valaki a vonat elé

Infostart

A Miskolc–Szerencs és a Miskolc–Hidasnémeti vasútvonalakon forgalmi korlátozásokra és 10–30 perces megnövekedett menetidőre kell számítani egy baleseti helyszínelés miatt. Egy vonat Miskolcon, a Csokonai Vitéz Mihály utcai vasúti átjárónál elütött egy - feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépett - embert.

A korlátozás oka, hogy a Miskolc-Tiszai és Felsőzsolca állomások között a vonatok jelenleg csak az egyik vágányon közlekedhetnek

mivel egy ember a vonat elé lépett

- írja a MÁVINFORM.

Az eset a Füzesabonyból 9:36-kor Nyíregyházára elindult 5042-es számú személyvonatot érintette, amely Miskolcon, a Csokonai Vitéz Mihály utcai vasúti átjárónál elütött egy embert.

Az 5042-es vonat utasait a katasztrófavédelem közreműködésével szállítják át az előreláthatólag 11:50-kor érkező 5122-es számú személyvonatra.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Zelensky ready to work with US on 'their vision' for ending Ukraine war

Kyiv says it is willing to engage with a US-backed draft peace plan aimed at ending the war with Russia.

