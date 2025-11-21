ARÉNA - PODCASTOK
Ukrajnába tartó kamionok sorakoznak a Hrebenne-Jahotyin lengyel-ukrán határállomás előtt Délkelet-Lengyelországban 2023. december 23-án. A lengyel-ukrán határállomásoknál lengyel fuvarozók újra lassítják az Ukrajnába irányuló kamionforgalmat, mert a szállítmányozási engedélyek rendszerének visszaállítását követelik az ukrán fuvarozó cégek számára, továbbá azt, hogy az ukrán fél szüntesse be a lengyel kamionosok Ukrajnából hazatérését megnehezítő elektronikus kiléptetőrendszerét.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo

Nagy árat fizetett a szabálytalan kamionos – videó

Infostart

30 kilométeren át „előzött” az M1-esen egy teherautós és ezzel hatalmas torlódást okozott az autópályán.

A komáromi rendőrök előállították azt a teherautó-sofőrt, aki hosszú kilométereken keresztül szabálytalanul a belső sávban haladt az M1-es autópályán. A férfira egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel november 17-én kora reggel: a kamion Budapest felől Győr irányába több mint 30 kilométeren át folyamatosan a belső sávot használta, teljesen figyelmen kívül hagyva a járműszerelvényekre vonatkozó előzési tilalmat. A szabályszegést videófelvétel is rögzítette.

A sofőrt a helyszínre érkező komáromi rendőrök előállították. Meghallgatásán elismerte a szabálysértéseket, azt mondta, nem mérte fel a helyzet veszélyességét, és megbánta tettét.

A hatóság végül 130 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta, és négy hónapra eltiltotta a járművezetéstől.

m1-es autópálya

előzés

kamionos

VIDEÓ
