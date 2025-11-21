Nagy árat fizetett a szabálytalan kamionos – videó

A komáromi rendőrök előállították azt a teherautó-sofőrt, aki hosszú kilométereken keresztül szabálytalanul a belső sávban haladt az M1-es autópályán. A férfira egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel november 17-én kora reggel: a kamion Budapest felől Győr irányába több mint 30 kilométeren át folyamatosan a belső sávot használta, teljesen figyelmen kívül hagyva a járműszerelvényekre vonatkozó előzési tilalmat. A szabályszegést videófelvétel is rögzítette.

A sofőrt a helyszínre érkező komáromi rendőrök előállították. Meghallgatásán elismerte a szabálysértéseket, azt mondta, nem mérte fel a helyzet veszélyességét, és megbánta tettét.

A hatóság végül 130 ezer forintos pénzbírsággal sújtotta, és négy hónapra eltiltotta a járművezetéstől.