Stilizált kép, amely egy utcazenész halálára készült.
Nyitókép: fotó: AI

Eltemették Miskolc ikonikus utcazenészét

Infostart

Életének 85. évében, november 11-én elhunyt Fodor Vilmos Béla, Miskolc egyik legismertebb és legkedveltebb utcazenésze, aki a helyi belváros szerves részét képezte.

A tangóharmonikás éveken át volt a miskolci főutca mindennapi életének szereplője. A villanyrendőr és az Ady híd közötti sétálóutca padjain rendszeresen játszotta kedvenc dallamait, amelyek a városkép megszokott, csendes elemeként szolgáltak a járókelők számára - írja a boon.hu.

Fodor Vilmos Béla a Győri kapuban, az Örs utcában élt, ahonnan nap mint nap a belvárosba indult. Körülbelül hat éven keresztül töltötte így napjait. Az állapota 2024 őszén rosszabbra fordult, betegsége miatt már nem tudott utcazenélni, így a sétálóutca egy ideje csendes volt.

A lap a megemlékezésében felidézte, hogy amikor 2020-ban ellopták a hangszerét összefogásra késztette a miskolci embereket:

egy olvasó két új harmonikát ajándékozott neki,

így a zenész folytathatta a játékot, amely számára örömöt jelentett.

Fodor Vilmos Bélát november 19-én, a bükkszentkereszti temetőben kísérték utolsó útjára.

