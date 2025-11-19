Hol a mosogatóból, hol egy temus csomagból mászott elő: kígyóészlelések Magyarországon

Megérkezett az éves jelentés a magyarországi kígyóészlelésekről, amelyet egy kifejezetten kétéltűek és hüllők regisztrálására szolgáló térképen rögzítettek – írja az Index.

Az olvasók számos fajjal való találkozást jeleztek az oldalon, amik közt rákosi vipera ugyan nem volt, Sátoraljaújhelynél viszont láttak keresztes viperát.

Baranya vármegyében vízi-, réz- és erdei siklót is észleltek, Kozármislenyben videót készítettek az egyik példányról.

Ezek teljesen veszélytelen kígyófajták, mégis sokan rettegnek tőlük. A kígyók mellett rengeteg más hüllőfaj észlelését is regisztrálták, csak dunai tarajosgőtéből tizenhat került 2025-ben.

Októberben Pécsen okozott ijedtséget egy kígyó, amikor egy nő a konyhájában váratlanul megjelenő hüllő miatt hívott szakértőt, elsőre mérges kígyóra gyanakodott, de szakértők szerint rézsikló tűnt fel a mosogatójában, az viszont már rejtély, hogyan került oda az állat.

A legmeghökkentőbb eset egy Temuról rendelt csomag kapcsán történt, ugyanis egy kígyó mászott elő a dobozból. A fotók alapján egy darabig zajlott a találgatás, hogy milyen fajta lehet, de a megdöbbent család azzal tett pontot a vita végére, hogy elvitték az állatot a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, ahol rézsiklóként azonosították.

Magyarországon mindössze két mérges kígyófaj él, de a keresztes és a rákosi vipera közül csak előbbi veszélyes igazán az emberre, amelynek eszmei értéke eléri az egymillió forintot, míg utóbbié a 250 ezer forint.

A rákosi vipera elsősorban a Hanságban és az Alföldön fordul elő, de kisebb csoportokban megjelenhetnek az ország más területén is, valamint történt visszatelepítés is, például a Fertő tó környékén, valamint a Kiskunsági Nemzeti Parkban.

A keresztes vipera egész Európában és Ázsia egy részén is elterjedt, Magyarországon elsősorban a Zemplénben él, de Somogy és Zala vármegyében, valamint a Tiszaháton is megtalálható. Nagyon ritkán mar meg embert, mert általában rejtőzködő életmódot folytat. Mérge gátolja a keringést, véralvasztó hatású és vérömlenyt okozhat, de fel lehet épülni a marást követően. Ritka a halálos szövődmény, utoljára több mint 20 éve, 2001-ben történt tragédia Magyarországon.