2025. november 18. kedd Jenő
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

2026-os választás – van, amire már most jelentkezhet a lakosság

Infostart / MTI

A bizottság elsődleges feladata a szavazás lebonyolítása, a szavazóköri választási eredmény megállapítása, valamint a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján megjelent felhívás szerint a 2022-ben megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak megbízatása a jövő évi országgyűlési választásokra lejár, így minden magyar választópolgárnak lehetősége nyílik arra, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagja legyen.

A szavazatszámláló bizottság a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerve, amelynek elsődleges feladata a szavazás lebonyolítása, a szavazóköri választási eredmény megállapítása, a választás tisztaságának és törvényességének biztosítása.

A felhívásban közölték: ha valaki a szavazatszámláló bizottság választott tagjaként szívesen részt vállalna a szavazásnapi feladatok ellátásában, az vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes jegyzővel. A honlapon közzétették a jegyzők elérhetőségét is.

A közleményből kiderül, hogy a választott szavazatszámláló bizottsági tag munkájáért bruttó 80 ezer forint díjazásban részesül, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesül – az őt egyébként terhelő – munkavégzés alól.

Az NVI Kommunikáció a YouTube-csatornáján megosztott egy kisfilmet is, amelyben részletesen bemutatják a szavazatszámláló bizottság feladatait.

Kezdőlap    Belföld    2026-os választás – van, amire már most jelentkezhet a lakosság

