2025. november 16. vasárnap
Kiss László, Óbuda közös ellenzéki polgármesterjelöltje (Ál)civilek a pályán címmel, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) budapesti elnökével, Molnár Zsottal közösen tartott sajtótájékoztatóján a III. kerületi Lajos utcában 2019. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Kiss László és a Tisza Párt, megszólalt az ügyben az óbudai polgármester

Infostart

Nyilvánosan cáfolta Kiss László, Óbuda–Békásmegyer polgármestere, hogy a Tisza Párt képviselő-jelöltjeként indulna a következő országgyűlési választásokon.

A polgármester Facebook-bejegyzésben reagált azokra a kormánypárti sajtóban megjelent értesülésekre, amelyek szerint a politikus pártváltásra készül, hogy mentelmi jogot szerezzen a jelenleg is folyó bűnügyi eljárása miatt.

A baloldali politikus hangsúlyozta, hogy a kerület közössége polgármesternek választotta, és „semmilyen párt jelöltjeként és független jelöltként sem indulok a következő országgyűlési választáson.” Hozzátette, hogy a kerület fejlesztése „megtisztelő feladat”, és ezzel kíván foglalkozni.

A polgármester bejegyzése a Magyar Nemzet című lapban megjelent cikkre reagált, amelyben Puskás Péter, a III. kerület Fidesz-KDNP frakciójának vezetője belsős információkra hivatkozva azt állította, hogy Kiss László azért biztosít terembérlési lehetőséget egy hozzá köthető egyesületen keresztül a Tisza Párt rendezvényeinek, mert a párt jelöltjeként indulna a parlamenti választáson.

Kiss László a vádakra válaszolva arról írt, hogy az ilyen spekulációknak és a büntetőügyében történő kiszivárogtatásoknak nem lehet más a célja, mint a „félelemkeltés”.

