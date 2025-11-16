Kiss László és a Tisza Párt, megszólalt az ügyben az óbudai polgármester

A polgármester Facebook-bejegyzésben reagált azokra a kormánypárti sajtóban megjelent értesülésekre, amelyek szerint a politikus pártváltásra készül, hogy mentelmi jogot szerezzen a jelenleg is folyó bűnügyi eljárása miatt.

A baloldali politikus hangsúlyozta, hogy a kerület közössége polgármesternek választotta, és „semmilyen párt jelöltjeként és független jelöltként sem indulok a következő országgyűlési választáson.” Hozzátette, hogy a kerület fejlesztése „megtisztelő feladat”, és ezzel kíván foglalkozni.

A polgármester bejegyzése a Magyar Nemzet című lapban megjelent cikkre reagált, amelyben Puskás Péter, a III. kerület Fidesz-KDNP frakciójának vezetője belsős információkra hivatkozva azt állította, hogy Kiss László azért biztosít terembérlési lehetőséget egy hozzá köthető egyesületen keresztül a Tisza Párt rendezvényeinek, mert a párt jelöltjeként indulna a parlamenti választáson.

Kiss László a vádakra válaszolva arról írt, hogy az ilyen spekulációknak és a büntetőügyében történő kiszivárogtatásoknak nem lehet más a célja, mint a „félelemkeltés”.