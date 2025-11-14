ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.56
usd:
330.56
bux:
107779.21
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Závecz Research: többen számítanak a Fidesz győzelmére, mint ahányan szavaznának a pártra

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

A Závecz Research legutóbbi felmérése alapján ugyan 6 százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP előtt, mégis többen számítanak arra, hogy a kormánypártok nyerik a következő választást is.

Látszólag egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat publikált a Závecz Research. A kutatóintézet alapító ügyvezetője az InfoRádióban azt mondta, a teljes népességen belül a Tisza Párt támogatottsága 35, míg a Fidesz–KDNP-é 29 százalékos volt a teljes népességen belül az október végi adatfelvétel során. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy melyik párt nyeri meg a választást, 39 százalék azt válaszolta, hogy a Fidesz, míg a megkérdezettek 35 százaléka a Tisza győzelmét várja.

Závecz Tibor szerint ez azzal magyarázható, hogy a válaszadók közhangulat-érzékelése nem mindig esik egybe saját pártválasztásukkal. Mint fogalmazott, a Fidesz-szavazók esetében van „egy tapasztalati bázis”, hiszen az elmúlt négy választáson győzelmi helyzetet élhettek meg.

Náluk kialakult „egy olyan tudati mező, hogy ez egy győztes párt, ami nyerésre ítélt”, és ez az érzés állandósult.

Hozzátette: a nyáron még magasabb fokozatra kapcsolt a Fidesz, és azóta a szimpatizánsok feltétlen támogatását élvező Orbán Viktor viszi a hátán a kampányt. Az ellenzéki szavazóknál viszont ennek a tapasztalati bázisnak a negatív része tapasztalható Závecz Tibor szerint. Nekik négy, kudarccal záruló választást kellett megélniük, ami komoly letargiához vezetett, és ezt a Závecz Research-nek egy külön kutatása is detektálta 2022 nyarán.

A Závecz Research októberi felmérése szerint a Fidesz szavazói bizakodóbbak, mint a tiszások: előbbiek 88, utóbbiak 77 százaléka reméli, hogy az általa támogatott párt nyeri a jövő évi választást. Závecz Tibor szerint ugyanakkor ez a 77 százalék „nem is olyan rossz eredmény” ahhoz képest, hogy néhány éve még mekkora letargia volt az ellenzéki szavazók körében.

Závecz Tibor hozzátette: érdekes adatnak mondható, hogy a párt nélküli választópolgárok körében 28 százalék mondta azt, hogy a Fidesz nyeri az országgyűlési választásokat, és csak 13 százalék tartja valószínűbbnek a Tisza győzelmét, tehát kétszer annyian gondolják azt, hogy a kormánypárt újrázni tud. A párt nélküliek 57 százaléka ugyanakkor nem formált véleményt ebben a kérdésben.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Závecz Research: többen számítanak a Fidesz győzelmére, mint ahányan szavaznának a pártra

felmérés

závecz research

závecz tibor

fidesz-kdnp

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra
Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”

Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában elmondta: Donald Trump szava számít abban a kérdésben, hogy Magyarországra meddig érvényes az orosz energiabeszerzés alóli mentesség, nem a bürokratáké. Nem árulta el annak a részleteit, hogy a magyar rezsiért folytatott harcban milyen nem jogi eszközökkel készül küzdeni. Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok lelki állapota is jobb most, mint Magyarországé, de Magyarország is tudja, hogy „az a jó, ha béke van, nekünk is az kellene, hogy béke legyen a szomszédunkban”.
 

Szijjártó Péter reagált Marco Rubio kijelentésére: a megállapodás megszületett, a többi formaság

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb nyomás alatt a tőzsdék

Egyre nagyobb nyomás alatt a tőzsdék

Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthatunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is eséssel indult a nap. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre rémisztőbb a patkányinvázió Tatabányán: WC-ből bukkanak fel, már az otthonokat is támadják

Egyre rémisztőbb a patkányinvázió Tatabányán: WC-ből bukkanak fel, már az otthonokat is támadják

Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra Tatabányán. Ahogy egy helyi lakos fogalmazott: A dögök itt vannak - mindenhol szaladgálnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 08:03
Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”
2025. november 14. 07:26
Őrizetbe vették a szegedi politikusnő zaklatóját
×
×
×
×