Závecz Research: többen számítanak a Fidesz győzelmére, mint ahányan szavaznának a pártra

Látszólag egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat publikált a Závecz Research. A kutatóintézet alapító ügyvezetője az InfoRádióban azt mondta, a teljes népességen belül a Tisza Párt támogatottsága 35, míg a Fidesz–KDNP-é 29 százalékos volt a teljes népességen belül az október végi adatfelvétel során. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy melyik párt nyeri meg a választást, 39 százalék azt válaszolta, hogy a Fidesz, míg a megkérdezettek 35 százaléka a Tisza győzelmét várja.

Závecz Tibor szerint ez azzal magyarázható, hogy a válaszadók közhangulat-érzékelése nem mindig esik egybe saját pártválasztásukkal. Mint fogalmazott, a Fidesz-szavazók esetében van „egy tapasztalati bázis”, hiszen az elmúlt négy választáson győzelmi helyzetet élhettek meg.

Náluk kialakult „egy olyan tudati mező, hogy ez egy győztes párt, ami nyerésre ítélt”, és ez az érzés állandósult.

Hozzátette: a nyáron még magasabb fokozatra kapcsolt a Fidesz, és azóta a szimpatizánsok feltétlen támogatását élvező Orbán Viktor viszi a hátán a kampányt. Az ellenzéki szavazóknál viszont ennek a tapasztalati bázisnak a negatív része tapasztalható Závecz Tibor szerint. Nekik négy, kudarccal záruló választást kellett megélniük, ami komoly letargiához vezetett, és ezt a Závecz Research-nek egy külön kutatása is detektálta 2022 nyarán.

A Závecz Research októberi felmérése szerint a Fidesz szavazói bizakodóbbak, mint a tiszások: előbbiek 88, utóbbiak 77 százaléka reméli, hogy az általa támogatott párt nyeri a jövő évi választást. Závecz Tibor szerint ugyanakkor ez a 77 százalék „nem is olyan rossz eredmény” ahhoz képest, hogy néhány éve még mekkora letargia volt az ellenzéki szavazók körében.

Závecz Tibor hozzátette: érdekes adatnak mondható, hogy a párt nélküli választópolgárok körében 28 százalék mondta azt, hogy a Fidesz nyeri az országgyűlési választásokat, és csak 13 százalék tartja valószínűbbnek a Tisza győzelmét, tehát kétszer annyian gondolják azt, hogy a kormánypárt újrázni tud. A párt nélküliek 57 százaléka ugyanakkor nem formált véleményt ebben a kérdésben.