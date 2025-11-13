Zárul az olló a Tisza Párt és a Fidesz–KDNP között – IDEA Intézet

Öt hónappal a parlamenti választások várható dátuma előtt friss közvélemény-kutatási adatokkal jelentkezett az IDEA Intézet, eredményeik alapján csökken a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben; november elején a felnőttek bő harmada volt tiszás, bő negyedük pedig a Fidesz szimpatizánsa. A Tiszán, a Fideszen és a KDNP-n kívül pedig csak a Demokratikus Koalíció lehetne egy újonnan alakuló parlament pártja, más erő nem.

Ami a részleteket illeti, a Tisza Párt támogatottsága „hibahatáron belül” csökkent, ugyanígy nőtt a kormánypártoké, a különbség 4 százalékponttal csökkent, 6-ra, a teljes népességen belül 35 százalékon áll a Tisza, 29-en a Fidesz, a DK és a Mi Hazánk 4-4 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon.

Ami a biztosan választók körét illeti, 47:40-re vezet a Tisza Párt a Fidesz–KDNP-vel szemben, de rajtuk kívül csak a DK ugorná meg az 5 százalékos lécet, a Mi Hazánknak és a Kutyapártnak egyelőre csak esélye van rá.

Az Index közben emlékeztet rá, hogy a Závecz Research legutóbbi felmérésének adatai szerint a Tisza Párt is erősödik, de a Fidesz is szerez vissza elvesztett szavazókat, a választáson való részvételt biztosan ígérők körében 48:37-es a Tisza Párt vezetése, a kis pártok esetében az IDEA-éhoz hasonló a kép.