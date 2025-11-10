Vigyázat, kivontak egy bébiételt a forgalomból

A termékben hatósági ellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.

A Nestlé Hungária Kft. a hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését, vagy elszállítását – a hatóság nyomonköveti – írták a közleményben..

Ismertették, hogy a visszahívásban érintett Nestlé Pizsama Hami Kekszes, folyékony gabonás bébiétel 2x200 milliliter (ml) kiszerelésben kapható, minőségét 2026. június 12-éig őrzi meg, tételazonosítója L51630742F2.

A hatóság a közleményben azt kéri a fogyasztóktól, hogy a fenti tételazonosítóval rendelkező termékeket ne fogyasszák el.