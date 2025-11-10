ARÉNA - PODCASTOK
Gyorshajtás. Forrás: Getty Images
Nyitókép: Michael Dunning/Getty Images

Tragédia lett az őrült száguldozás vége: szüleit gyászolja egy fiú

Infostart

Hárman voltak abban az autóban, amely vasárnap éjszaka fának csapódott Újszilvás és Tápiógyörgye között. A szülők nem élték túl a balesetet, a fiuk ellátása csaknem másfél órán át tartott, mire szállítható állapotba került, és kórházba vihették őt a mentők.

Vasárnap éjszaka fának ütközött egy autó a 3121-es úton, Újszilvás és Tápiógyörgye között. A járműben összesen hárman utaztak. A nagykátai hivatásos és a tápiógyörgyei önkéntes tűzoltók egy embert kiemeltek a kocsiból, a másik két ember életét viszont már nem sikerült megmenteniük.

A 24.hu értesülése szerint egy 55 éves férfi és egy 55 éves nő halt meg a balesetben, a járműben utazó harmadik személy pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A Tények információja szerint egy házaspár volt a tragédiában elhunyt nő és férfi. A tudósításból kiderül, hogy a férfi nagy sebességgel vezette a kocsit – körülbelül 180 kilométeres sebességgel hajthatott –, majd az egyik kanyarban az autó lesodródott az útról, és úgy csapódott neki a fának. A házaspár olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A 31 éves fiuk ellátása csaknem másfél órán át tartott, mire szállítható állapotba került, és kórházba vihették.

×