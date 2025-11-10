Politikai vitát szült egy adventi rendezvény elmaradása

A Somoskőért Civil Egyesület, a rendezvény szervezője, tisztázta, hogy az esemény elmaradásának oka a Somoskői Kirándulóközpont üzemeltetője, az Ipoly Erdő Zrt. által kért bérleti díj volt, amelyet aránytalannak és túl nagynak ítéltek meg nonprofit munkájukhoz képest. A szervezők szerint a döntés nem a salgótarjáni városvezetés támogatásának hiánya miatt született meg.

Polgármesteri reakció és politikai csatározás

Kreicsi Bálint polgármester a közösségi médiában reagált az őt ért vádakra. Kijelentette, hogy a történtekről maga is a közösségi médiából értesült, és felkereste a főszervezőt, jelezve, hogy a városvezetés idén is támogatta volna a rendezvényt, sőt, biztosította volna a felmerült bérleti díjat is - írja a nool.hu.

A polgármester politikai motivációjú támadásoknak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint az önkormányzat hozzáállása okozta az esemény elmaradását. Hozzátette, a jövőbeni előrejutáshoz elengedhetetlen a kommunikáció és a közös gondolkodás lehetősége a különböző felek között.

A rendezvény utódja

A szervezők tájékoztatása szerint a Somoskői Advent "utódja" már meg is született. A Salgó Hotel saját szervezésben tart adventi vásárt december 14-én, amelynek szervezőinek a korábbi rendezvényeken résztvevő kézművesek elérhetőségeit is átadták.