Legyőzték a Fideszt Józsefvárosban

Az időközi önkormányzati választást a viszonylag alacsony, 29,11 százalékos részvételi arány mellett Horváth Alexander (független, Pikó András polgármester támogatásával) nyerte meg, jelentős előnnyel.

Részletes eredmények

Horváth Alexander (független, Pikó András polgármester támogatásával): 52,54 százalék (642 szavazat)

Pálovics Emese Csilla (Fidesz–KDNP): 38,30 százalék (468 szavazat)

Tóth-Ádám Éva (független, DK támogatásával): 5,24 százalék (64 szavazat)

Czeglédy Ádám (MSZP): 2,95 százalék (36 szavazat)

Tóth Erzsébet (független): 0,98 százalék (12 szavazat)

Az időközi választásra azután került sor, hogy Horváth Alexander júliusban lemondott a mandátumáról, miután a sajtóban megjelent egy videó, amely alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott. Végig tagadta a kábítószer-fogyasztást, de hibának nevezte viselkedését, amely nem volt példamutató. Pikó András polgármester kiállt mellette, a videót pedig manipulatívnak nevezte.

A szavazást megelőzően a kerületi ellenzéki pártok között megosztottság volt tapasztalható, mivel a DK és az MSZP saját jelöltet indított, noha Karácsony Gergely főpolgármester, Pikó András és Jámbor András országgyűlési képviselő ultimátumszerűen kérte a pártokat jelöltjeik visszaléptetésére.

Pikó András polgármester a választási győzelmet követően úgy fogalmazott, hogy a többség „nemet mondott a Fidesz és hozzá csatlakozott levitézlett álellenzéki pártok gyűlöletkeltő politikájára”.

A józsefvárosi Fidesz a mandátum visszaszerzését követően úgy nyilatkozott, hogy bár Pálovics Emese Csilla nagyot küzdött az „erősen baloldali választókerületben”, maradt a „papírforma”.