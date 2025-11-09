Magyar Péterrel kampányolt valaki Józsefvárosban

Jámbor András országgyűlési képviselő szombat éjszaka osztott meg videót a jelenségről, amelyen egy kapucnis, sötét ruhás férfi helyez el szórólapokat parkoló autók szélvédőjén. A szórólapok azt a valótlan állítást terjesztették, hogy Tóth Erzsébet, a választáson induló egyik független jelölt a Tisza Párthoz volna köthető.

A felvételen látszik is a szórólap, amelyen Magyar Péter fotója látható és a Tiszához köthető szó olvasható - vette észre a 24.hu.

Az ellenzéki politikai civakodásról is elhíresült szavazásról több cikkben beszámoltunk az Infostarton.