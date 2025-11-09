ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap
Jámbor András, a Párbeszéd képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2025. augusztus 25-én. Az ülés határozatképtelen volt, mivel a napirendet a 199 képviselő közül csak 41-en szavazták meg.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péterrel kampányolt valaki Józsefvárosban

Infostart

A főváros VIII. kerületének 8. számú egyéni választókerületében ma tartott időközi önkormányzati választást megelőzően hamis szórólapok jelentek meg, amelyek a Tisza Pártra utalnak.

Jámbor András országgyűlési képviselő szombat éjszaka osztott meg videót a jelenségről, amelyen egy kapucnis, sötét ruhás férfi helyez el szórólapokat parkoló autók szélvédőjén. A szórólapok azt a valótlan állítást terjesztették, hogy Tóth Erzsébet, a választáson induló egyik független jelölt a Tisza Párthoz volna köthető.

A felvételen látszik is a szórólap, amelyen Magyar Péter fotója látható és a Tiszához köthető szó olvasható - vette észre a 24.hu.

Az ellenzéki politikai civakodásról is elhíresült szavazásról több cikkben beszámoltunk az Infostarton.

2025. november 9. 16:01
Pompor Zoltán: van visszaút az internetes olvasási szokásoktól a fókuszáláshoz, a könyvek olvasásához
2025. november 9. 15:45
Dobrev Klára a 4. részhez ért
