2025. november 9. vasárnap Tivadar
Silhouette of a hand putting a vote into the voting box on pale yellow background. Illustration of the concept of legislative election
Nyitókép: Dragon Claws/Getty Images

Így nyerhet a Fidesz a fővárosban is - időközi választás Budapesten

Infostart

A főváros VIII. kerületében, a 8. számú egyéni választókerületben képviselő-választást tartanak, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület - Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Párbeszéd-A Zöldek Pártja - Szikra Mozgalom Egyesület - LMP-Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott. Öt jelölt indul: Horváth Alexander, Tóth Erzsébet és Tóth-Ádám Éva függetlenként, továbbá Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP) és Czeglédy Ádám (MSZP). A választói névjegyzékben több mint 4200-an szerepelnek.

A kerület politikai légkörét határozta meg a tavalyi képviselő-írás körüli botrány, amikor előkerült egy videó, amelyen Horváth Alexander egy olyan szobában volt látható, ahol egy férfi fehér port készített elő. Horváth tagadta a fogyasztást, bemutatott negatív drogteszteket, és a rendőrség sem talált bizonyítékot.

Kilépett a DK-ból, függetlenként indul újra, de a polgármesteri támogatás – és az indulatok – továbbra is élesek. A Fidesz és a kormánypárti média „drogügyként” értelmezte az esetet, míg az ellenzék az ügyet zsarolási kísérletnek tartja.

A hvg.hu számítása szerint jelenleg a kerületi képviselő-testületben az alábbiak az erőviszonyok

  • Pikó András frakciója: 8 fő
  • Fidesz–KDNP: 6 fő
  • MSZP: 1 fő
  • Független: 1 fő

Ha vasárnap Pálovics Emese (Fidesz) nyer, a Fidesz frakció létszáma 6-ról 7-re nő, azaz Pikóéknak csupán egyfős előnye marad, és az MSZP és független szavazók lesznek a patthelyzetben mérleg nyelvei. A Fidesz–Pikó elleni harc számára a kerület presztízskérdés, hiszen szeptemberben már nyertek egy időközit a kerületben – most is esélyesek. Az MSZP pedig most nem csupán a vesztes ellenzéki párt, hanem a hatalmi játék kulcsa lehet.

Politológusi vélekedések szerint a szocialisták jelenleg nem feltétlenül a Fidesz vereségében érdekeltek, hiszen a patthelyzet növeli tárgyalási erejüket, és kulcsfontosságú szerephez juttathatja Camara-Bereczki Ferencet, aki maga is polgármesteri ambíciókat fogalmazott meg. Ő ugyan hivatalosan független, de korábban MSZP-s volt, és most a szocialistakánt induló Czeglédy Ádámot támogatja. Ez nem csoda, hiszen őt kizárták kolaíciós frakcióból egy lakásügy miatt.

A kampány fókuszában: rend és belső ellentétek

A kampány tétje: a közbiztonság, a droghasználat, a kerületi rend híre dominál. A Fidesz fő üzenete: „Rend, biztonság, nyugalom”. A helyiek körében valóban nőtt az igény a biztonságra, a többletrendek szerint a droghasználat és hajléktalanság vált a legelső problémaforrássá.

Eközben az ellenzéki oldalon házon belül is zajlik a küzdelem: a DK és az MSZP külön jelöltet állítanak, Pikó pedig ultimátumot adott nekik: léptessék vissza a jelöltjüket – mert különben, mondta, „a várható következményekkel kell számolniuk”.

Korábbi siker a Fidesz számára – szeptemberben nyertek már

Alig két hónapja, szeptemberben is történt időközi választás a kerületben, ahol a Fidesz jelöltje Kozma Lajos 52,27 százalékkal nyert, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje 42,28 százalékot ért el. A szavazásra jogosultaknak mindössze 21,68 százaléka vett részt – a magas mozgósítottság ismét döntő lehet. A korábbi siker azt mutatja, hogy a Fidesz mozgósítani tud, még akkor is, amikor az országos közvélemény-kutatások szerint Budapesten esélyük nincs.

Mi forog kockán vasárnap?

Bár az időközi választásokból nem érdemes országos következtetéseket levonni, a Józsefvárosban kialakult helyzet mégis figyelmeztető jel lehet, hogy megmutatja, meddig terjed az ellenzéki szavazók türelme a belső vitákkal szemben. Valmint az is, hogy megbocsátanak-e a választók egy botrányba keveredett, de nem elítélt politikusnak.

Vasárnap este eldőlhet, hogy Józsefvárosban kié lesz a mérleg nyelve – és merre indul a kerületi politika következő négy évre.

Belföld    Így nyerhet a Fidesz a fővárosban is - időközi választás Budapesten

választás

józsefváros

pikó andrás

A főváros VIII. kerületében, a 8. számú egyéni választókerületben képviselő-választást tartanak, mert a tavaly nyáron megválasztott képviselő, Horváth Alexander (Civilek Józsefvárosért Egyesület - Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Párbeszéd-A Zöldek Pártja - Szikra Mozgalom Egyesület - LMP-Magyarország Zöld Pártja) július 14-én lemondott. Öt jelölt indul: Horváth Alexander, Tóth Erzsébet és Tóth-Ádám Éva függetlenként, továbbá Pálovics Emese Csilla (Fidesz-KDNP) és Czeglédy Ádám (MSZP).
