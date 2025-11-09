ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 9. vasárnap Tivadar
Nyitókép: Pixabay

Tragédia Isaszegnél

Infostart

Halálra gázolt egy embert a Rákosról 9.16-kor Gödöllőre indult S80-as vonat Isaszegnél. A baleseti helyszínelés miatt meghosszabbodhat a menetidő a hatvani vonalon

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a vonat Isaszegnél a nyílt pályaszakaszon egy nőt gázolt el, aki a helyszínen életét vesztette. Hozzátette, a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit.

A Mávinform tájékoztatása szerint a helyszínelés végéig Pécel és Isaszeg között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani.

A baleset miatt egyes IR85-ös Mátra InterRégiók csak Gödöllő és Gyöngyös között, egyes IR87-es Agria InterRégiók pedig csak Gödöllő és Eger között közlekednek. A H8-as HÉV-en elfogadják a vasúti jegyeket is a fennakadás végéig, a Gödöllőről 9:46-kor a Keleti pályaudvarra indult S80-as vonat pedig csak Rákosig közlekedik - közölték.

A tájékoztatás szerint a Gödöllőről 10:16-kor Rákosra induló S80-as vonat nem, míg a Keleti pályaudvarról 10:35-kor Gödöllőre induló S80-as vonat csak Rákostól közlekedik. A balesetben érintett vonat utasait egy következő vonatra fogják átszállítani.

vonat

gázolás

isaszeg

2025. november 9. 11:11
2025. november 9. 10:18
