Eltűnt Rudolf, nagyon aggódnak a bonyhádiak

Rudolf néhány hete került a helyi figyelem középpontjába, miután Bonyhád mellett a Völgység patakmedrében rekedt.

Az Álmok Útján Állatvédő Egyesület szakemberei sikeresen kimentették a sérült állatot, amelynek lábán egy elfekélyesedett seb volt. A mentők feltételezik, hogy az állat ember által nevelt lehet, mivel a veszélyhelyzetben is kereste a kapcsolatot az emberekkel – írja a teol.hu.

A rehabilitációt követően Rudolf számára bejött az élet: a párzási időszakban egy hárem gyűlt köré azon a területen, ahová biztonságos környezetbe szállították.

Az utolsó hetek fejleményei szerint azonban a Mórágy környéki vadászok hetek óta nem találkoztak a szarvassal, ami új rejtélyt ad a sok kalandot megélt állat történetéhez.