2025. november 9. vasárnap
Nyitókép: Unsplash

Eltűnt Rudolf, nagyon aggódnak a bonyhádiak

Infostart

Ismét fordulatot vett a bonyhádiak kedvencévé vált szarvas, Rudolf története. A néhány hete a Völgység patakban rekedt, majd állatmentők által kimentett állat szőrén-szálán eltűnt a Tolna vármegyei Mórágy környékéről, ahol utoljára megfigyelték.

Rudolf néhány hete került a helyi figyelem középpontjába, miután Bonyhád mellett a Völgység patakmedrében rekedt.

Az Álmok Útján Állatvédő Egyesület szakemberei sikeresen kimentették a sérült állatot, amelynek lábán egy elfekélyesedett seb volt. A mentők feltételezik, hogy az állat ember által nevelt lehet, mivel a veszélyhelyzetben is kereste a kapcsolatot az emberekkel – írja a teol.hu.

A rehabilitációt követően Rudolf számára bejött az élet: a párzási időszakban egy hárem gyűlt köré azon a területen, ahová biztonságos környezetbe szállították.

Az utolsó hetek fejleményei szerint azonban a Mórágy környéki vadászok hetek óta nem találkoztak a szarvassal, ami új rejtélyt ad a sok kalandot megélt állat történetéhez.

állatvédelem

szarvas

rudolf

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
