Egy kis odafigyeléssel időben észrevehetjük, ha a gyermekünk cukorbeteg

„Különösen a Covid időszaka óta növekedett meg az 1-es típusú diabétesszel élők száma. A betegség egy autoimmun folyamat következtében alakul ki, zömmel gyermekkorban” – közölte Gémes Renáta. Mint mondta, Magyarországon jelenleg több mint 5 ezer 18 év alatti küzd ezzel a betegséggel, számuk az elmúlt 20 évben megháromszorozódott.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány programvezetője a tünetekről is beszélt. Az egyik például az, hogy nagyon sok folyadékot iszik a gyerek, akár 2-3-4 liter vizet is. Folyamatosan szomjas, nyilván emiatt sokat jár vécére, sokat pisil. Egy csecsemőnél a nehéz pelenka is utalhat erre, hiszen nagyon sok vizeletet ürít. Ezen kívül az is figyelmeztető jel, ha egy jó állapotban lévő gyerek hirtelen elkezd fogyni, annak ellenére, hogy jó étvágya van.

Mindez arra utal, hogy nem hasznosul a cukor, a szénhidrát a szervezetében

– tette hozzá az alapítvány programvezetője. Gémes Renáta arra kérte a szülőket, hogyha ilyen jeleket tapasztalnak, azonnal forduljanak orvoshoz, nehogy a gyerek kómába essen.

A betegség a család mellett a bölcsődére, óvodára, iskolára is komoly terhet ró és általában nagy ijedtséget okoz.

„A szülőket gyakorlatilag sokként éri, amikor kiderül, hogy a gyermek 1-es típusú cukorbeteg, és bekerül a kórházba. De a gyermekdiabetológusok nagyon jól felkészültek és rendkívül jó az ellátás a gyermekdiabetológia területén. Ugyanakkor a betegségről számos tévhit kering” – hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy az alapítvány honlapján, az egycseppfigyelem.hu oldalon nagyon sok konkrét információt találni.

Az Egy Csepp Világnap alkalmából az alapítvány november 16-án ingyenes családi egészségnapot szervez, ahol szűrések, családi programok, színpadi műsorok és edukációs tartalmak is várják az érdeklődőket.