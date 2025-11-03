ARÉNA - PODCASTOK
Módosul november 3-tól, hétfőtől – az eddigi tapasztalatokat, megváltozott utazási szokásokat figyelembe véve – a MÁVbuszok közlekedési rendje a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vonalon.
Nyitókép: MÁV

Figyelem, változik a buszok közlekedése egy fontos főútvonalon

Infostart

Módosul november 3-tól, hétfőtől – az eddigi tapasztalatokat, megváltozott utazási szokásokat figyelembe véve – a MÁVbuszok közlekedési rendje a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vonalon. A változás a vonatok közlekedését nem érintik.

„A szombathelyi Bakony InterCityk gyorsjáratú, átemelő pótlóbuszai a Székesfehérvár–Devecser viszonylat helyett rövidebb útvonalon, csak Veszprém és Devecser között közlekednek. A Göcsej InterCityk és sebesvonatok pótlóbusza továbbra is az eddig megszokott menetrend szerint közlekedik” – tájékoztatott a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Azt is tudatták, hogy a Budapest–Székesfehérvár–Zalaegerszeg között utazóknak újfajta, gyorsabb eljutási lehetőséggel készül a MÁV-csoport: első körben pénteken és vasárnap délután a Balaton InterCity vonatokhoz csatlakozva Balatonszentgyörgy és Zalaegerszeg között gyorsjáratú MÁVbuszok szállítják az utasokat.

A vasútvonal a GYSEV üzemeltetésében van, a pálya helyreállításhoz ugyanakkor külső, vállalkozói kapacitások bevonása is szükséges, amihez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezt a MÁV-csoport bonyolítja le – közölték.

Az eljárás folyamatban van, ugyanakkor annak előrehaladását lassíthatja, hogy az egyik pályázó a Közbeszerzési Döntőbizottságnál megtámadta eljárást, így a vonalszakasz várhatóan később készülhet el, mint ahogy az a pályaműködtető GYSEV Zrt. és a MÁV-csoport eredeti terveiben szerepelt – tájékoztattak.

Abban nincs változás, hogy a nyertes vállalkozónak a szerződéskötést követően csaknem 4 hónapja lesz a pálya forgalomba helyezésére. A vasúti személyforgalom újraindulása – a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogi vitát is figyelembe véve – 2026 első felében várható – olvasható a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az állomásokon, online felületeiken közzétett hirdetmények fejléce december 13-i dátumot jelöl,

ez azonban nem a munkálatok határidejét jelöli, hanem a menetrendváltás előtti utolsó napot.

„A 2025/2026-os menetrendhez igazodó vágányzári hirdetmények – a módosítások érvénytartamával – várhatóan még novemberben kikerülnek az utastájékoztatási felületekre” – közölték.

