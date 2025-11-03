ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Bizonytalan időre bezárt a népszerű gyógyfürdő

Infostart

Műszaki hiba miatt átmenetileg bezárt a Tóalmási Strandfürdő, miután meghibásodott a létesítmény melegvizes szivattyúja. A népszerű gyógyfürdő újranyitásának időpontja egyelőre bizonytalan.

A Termál Online beszámolója szerint Fodor Sándor, Tóalmás polgármestere a közösségi médiában jelentette be a fürdő ideiglenes bezárását.

„A hiba kijavítása érdekében már megkezdtük a szükséges javítási és karbantartási munkálatokat, szakembereink nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a probléma mielőbb elhárításra kerüljön, és a fürdő újra megnyithassa kapuit a vendégek előtt. Amint a javítás befejeződik, és a strand ismét látogathatóvá válik, azonnal értesítjük a lakosságot a hivatalos csatornáinkon keresztül” – közölte a településvezető.

A Budapesttől mintegy 50-55 kilométerre keletre, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék határán elhelyezkedő Szent András Gyógyvizes Strandfürdő a tavalyi felújítást követően egész évben üzemel, és gyógyászati szolgáltatásokat is nyújt.

A létesítmény szeptember végétől szezonon kívüli üzemmódra váltott, ami azt jelenti, hogy a négy medencéből csak két gyógyvizes ülőmedence működik. A fürdő – üzemzavarmentes időszakban – kizárólag hétköznapokon, 8 és 16 óra között fogad látogatókat.

A „Tóalmási Szent András Gyógyvíz” 21 évvel ezelőtt kapta meg hivatalos minősítését. A közepes ásványianyag-tartalmú, nátrium-hidrogénkarbonátos, lágy termálvíz elsősorban térd- és csípőízületi problémák kezelésére alkalmas – számolt be a Portfolio.

