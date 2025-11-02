Gyógyszert szed? Akkor erről muszáj tudnia

A MedSafetyWeek elnevezésű nemzetközi kampányt tíz évvel ezelőtt hívta életre az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Az idei, évfordulós esemény az eddigi legnagyobb, amelyben 118 ország 130 szervezete vesz rész, és mintegy 60 nyelvre fordítva küldik el az akció üzenetét a betegeknek, illetve az érintetteknek – mondta az InfoRádióban Biczó Ágota.

A nemzetközi kampány alapüzenete – miért, hogyan és hol kell bejelenteni a mellékhatásokat – idén annyiban kiegészül, hogy a szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a tudatos gyógyszeralkalmazással a mellékhatások csökkenthetők, sőt, akár 50 százalékban is megelőzhetők – emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ farmakovigilancia főosztályának vezetője.

Azokban az országokban, ahol az egészségtudatosság fontosabb, sokkal nagyobb a jelentési hajlandóság. Magyarország ebben a tekintetben nincs az élvonalban, csak 5 és 10 százalék között jelentik az előforduló mellékhatásokat. A szakember szerint ezért is fontos, hogy elérjék: ha csak a gyanú is felmerül egy gyógyszer mellékhatását illetően, akkor azt jelentsék. „Tehát nincs szükség arra, hogy biztosak legyünk benne” – tette hozzá a szakember.

Mint mondta, a gyógyszerek tudatos alkalmazása mindenekelőtt azzal kezdődik, hogy a beteg olvassa el a betegtájékoztatót, amit a dobozban talál, ugyanis abban rengeteg olyan fontos információ van, amely megelőzheti a kockázatok kialakulását. Példaként említette, hogy antibiotikumnál figyeljünk arra, hogy azt mikor kell bevenni, étkezés előtt vagy közben, és ettől ne térjünk el.

„A mellékhatás nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy alkalmazott gyógyszerkészítmény mellett nem kívánatos esemény jelentkezik. Mellékhatásnak tekintendő, ha nem jól alkalmazzunk az adott készítményt, nem a megfelelő indikációban, adagolásban. Tehát a megelőzés azzal kezdődik, hogy betartjuk az orvos és az egészségügyi szakember által adott utasításokat, és a betegtájékoztatóban leírtaknak megfelelően alkalmazzuk a készítményt” – hangsúlyozta.

Arra is felhívta figyelmet a főosztályvezető, hogy nemcsak a betegtájékoztatóban feltüntetett mellékhatásokat kell jelenteni, hanem ami nem szerepel a leírásban. Utóbbiak talán még fontosabbak, mert eddig nem ismert kockázatoknak az azonosítására adnak lehetőséget.

A mellékhatások bejelentésére több lehetőség is van: megtehetjük online a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, letölthető egy bejelentő, amely aztán e-mailben vagy postán is elküldhető, de telefonon is intézhetjük – tette hozzá Biczó Ágota az InfoRádióban.