ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 2. vasárnap Achilles
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Prescription medication is strewn about, with pill bottles in the deep background.
Nyitókép: Darwin Brandis/Getty Images

Gyógyszert szed? Akkor erről muszáj tudnia

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A jövő héten zajlik a WHO MedSafetyWeek nemzetközi kampánya. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyógyszerek helyes használatára a mellékhatások megelőzése érdekében, és a mellékhatások jelentésének fontosságára. Biczó Ágotát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ farmakovigilancia főosztályának vezetőjét kérdeztük.

A MedSafetyWeek elnevezésű nemzetközi kampányt tíz évvel ezelőtt hívta életre az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Az idei, évfordulós esemény az eddigi legnagyobb, amelyben 118 ország 130 szervezete vesz rész, és mintegy 60 nyelvre fordítva küldik el az akció üzenetét a betegeknek, illetve az érintetteknek – mondta az InfoRádióban Biczó Ágota.

A nemzetközi kampány alapüzenete – miért, hogyan és hol kell bejelenteni a mellékhatásokat – idén annyiban kiegészül, hogy a szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a tudatos gyógyszeralkalmazással a mellékhatások csökkenthetők, sőt, akár 50 százalékban is megelőzhetők – emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ farmakovigilancia főosztályának vezetője.

Azokban az országokban, ahol az egészségtudatosság fontosabb, sokkal nagyobb a jelentési hajlandóság. Magyarország ebben a tekintetben nincs az élvonalban, csak 5 és 10 százalék között jelentik az előforduló mellékhatásokat. A szakember szerint ezért is fontos, hogy elérjék: ha csak a gyanú is felmerül egy gyógyszer mellékhatását illetően, akkor azt jelentsék. „Tehát nincs szükség arra, hogy biztosak legyünk benne” – tette hozzá a szakember.

Mint mondta, a gyógyszerek tudatos alkalmazása mindenekelőtt azzal kezdődik, hogy a beteg olvassa el a betegtájékoztatót, amit a dobozban talál, ugyanis abban rengeteg olyan fontos információ van, amely megelőzheti a kockázatok kialakulását. Példaként említette, hogy antibiotikumnál figyeljünk arra, hogy azt mikor kell bevenni, étkezés előtt vagy közben, és ettől ne térjünk el.

„A mellékhatás nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy alkalmazott gyógyszerkészítmény mellett nem kívánatos esemény jelentkezik. Mellékhatásnak tekintendő, ha nem jól alkalmazzunk az adott készítményt, nem a megfelelő indikációban, adagolásban. Tehát a megelőzés azzal kezdődik, hogy betartjuk az orvos és az egészségügyi szakember által adott utasításokat, és a betegtájékoztatóban leírtaknak megfelelően alkalmazzuk a készítményt” – hangsúlyozta.

Arra is felhívta figyelmet a főosztályvezető, hogy nemcsak a betegtájékoztatóban feltüntetett mellékhatásokat kell jelenteni, hanem ami nem szerepel a leírásban. Utóbbiak talán még fontosabbak, mert eddig nem ismert kockázatoknak az azonosítására adnak lehetőséget.

A mellékhatások bejelentésére több lehetőség is van: megtehetjük online a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján, letölthető egy bejelentő, amely aztán e-mailben vagy postán is elküldhető, de telefonon is intézhetjük – tette hozzá Biczó Ágota az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Gyógyszert szed? Akkor erről muszáj tudnia

gyógyszer

who

egészségügy

mellékhatás

nngyk

biczó ágota

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyógyszert szed? Akkor erről muszáj tudnia

Gyógyszert szed? Akkor erről muszáj tudnia

A jövő héten zajlik a WHO MedSafetyWeek nemzetközi kampánya. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyógyszerek helyes használatára a mellékhatások megelőzése érdekében, és a mellékhatások jelentésének fontosságára. Biczó Ágotát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ farmakovigilancia főosztályának vezetőjét kérdeztük.
Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Az űrből találták meg a magyar régészek az avar kori szenzációt

Sikerült restaurálniuk a szakembereknek azt a szablyát, amely több más tárggyal együtt augusztus végén került elő egy késő avar kori harcos sírjának mélyéről Székesfehérvár és Aba határában – tájékoztatta az InfoRádiót Szücsi Frigyes, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb fordulat András herceg ügyében

Újabb fordulat András herceg ügyében

A brit uralkodó kérte, hogy szexuális botrányba keveredett öccsétől, Andrástól a hercegi cím után magas katonai rendfokozatát is vonják meg - közölte vasárnap a brit védelmi miniszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Legendás sorozat ér véget ötven év után: nagyon szomorúak a rajongók

Legendás sorozat ér véget ötven év után: nagyon szomorúak a rajongók

A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

Two British nationals held over train stabbing as police say no suggestion attack terror-related

British Transport Police say two of those injured remain in a life-threatening condition - four others have been discharged from hospital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 2. 14:22
Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró diák ösztöndíjat az ELTE-n
2025. november 2. 12:44
Toborzásba kezdenek Karácsony Gergelyék
×
×
×
×