ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Lángolt a szomszéd kertje és még neki állt feljebb - jöttek a rendőrök

Infostart

Közveszélyokozás és zaklatás bűncselekményének gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség, miután Nagykőrösön egy férfi gyújtogatással és fenyegetéssel tartotta rettegésben szomszédját. A 41 éves elkövetőt a rendőrök a helyszínen elfogták.

Az események október 22-én este kezdődtek, amikor a férfi saját házuk udvarán benzinnel átitatott szövetet helyezett egy üvegbe, majd azt a betonra dobta, tüzet okozva - írja a rendőrség.

A gyújtogatás másnap délelőtt folytatódott. A 41 éves elkövető egy benzinnel átitatott zokniba kis töltetű turista gázpalackot rejtett, meggyújtotta, és a kerítés mellett a földre dobta. A palack felrobbant, és a tűz átterjedt a szomszédos telekre. Az eset során senki nem sérült meg.

A férfi ezzel egy időben azzal fenyegetőzött, hogy

felrobbantja a szomszédját.

A nagykőrösi rendőrök percekkel a bejelentést követően a helyszínre érkeztek, ahol a férfit elfogták és előállították.

A helyszíni szemle során a rendőrök üzemanyagot, turista gázpalackot és textildarabokat foglaltak le az udvaron. Bizonyítékként rögzítették azt a kamerafelvételt is, amelyen az elkövető fenyegetőzése hallható.

A 41 éves férfit őrizetbe vétele mellett hallgatták ki gyanúsítottként.

Kezdőlap    Belföld    Lángolt a szomszéd kertje és még neki állt feljebb - jöttek a rendőrök

gyújtogatás

szomszéd

nagykőrös

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál

Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál

A Szaúd-Arábia költségvetési hiánya tovább nőtt a harmadik negyedévben, mivel a gyengébb olajárak és bevételek nyomást gyakorolnak az államháztartásra. A Vision 2030-as beruházási hullám közepette a deficit már közel 50 milliárd dollár az év eleje óta, miközben a pénzügyminisztérium jóval nagyobb hiánnyal számol 2025-re, mint korábban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétfőtől indul az őrület ezen a budapesti vonalon: pótlóbusz segít be, ne megszokásból indulj el!

Hétfőtől indul az őrület ezen a budapesti vonalon: pótlóbusz segít be, ne megszokásból indulj el!

Egy szakaszon csak pótlóbusz lesz a ráckevei HÉV-en, viszont az egyik helyi járat besegít az utazásba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew should answer Epstein questions in US, Democrats say

Andrew should answer Epstein questions in US, Democrats say

Members of a panel investigating late sex offender Jeffrey Epstein say the former prince should "come clean".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 08:53
Hosszú időre leáll az Ügyfélkapu+ és a DÁP
2025. november 1. 08:35
Itt a hosszú lista, hol járnak majd az új budapesti villamosok
×
×
×
×