Lángolt a szomszéd kertje és még neki állt feljebb - jöttek a rendőrök

Az események október 22-én este kezdődtek, amikor a férfi saját házuk udvarán benzinnel átitatott szövetet helyezett egy üvegbe, majd azt a betonra dobta, tüzet okozva - írja a rendőrség.

A gyújtogatás másnap délelőtt folytatódott. A 41 éves elkövető egy benzinnel átitatott zokniba kis töltetű turista gázpalackot rejtett, meggyújtotta, és a kerítés mellett a földre dobta. A palack felrobbant, és a tűz átterjedt a szomszédos telekre. Az eset során senki nem sérült meg.

A férfi ezzel egy időben azzal fenyegetőzött, hogy

felrobbantja a szomszédját.

A nagykőrösi rendőrök percekkel a bejelentést követően a helyszínre érkeztek, ahol a férfit elfogták és előállították.

A helyszíni szemle során a rendőrök üzemanyagot, turista gázpalackot és textildarabokat foglaltak le az udvaron. Bizonyítékként rögzítették azt a kamerafelvételt is, amelyen az elkövető fenyegetőzése hallható.

A 41 éves férfit őrizetbe vétele mellett hallgatták ki gyanúsítottként.