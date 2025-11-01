ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése előtt, az Ötöslottó és a Joker élőközvetítése előtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Mónus Márton

Aki erre az öt számra tipelt, most nagyon örülhet

Infostart / MTI

A televízióban közvetített számsorsoláson kihúzták az ötös lottó nyerőszámait.

Nyerőszámok:

11 (tizenegy)

20 (húsz)

29 (huszonkilenc)

42 (negyvenkettő)

55 (ötvenöt)

Joker: 848374

Kezdőlap    Belföld    Aki erre az öt számra tipelt, most nagyon örülhet

lottósorsolás

ötös lottó

lottóhúzás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kína: az e-buszok királya

Kína: az e-buszok királya

Egyre népszerűbbek az elektromos buszok az európai tömegközlekedésben, de a helyi ipar sokszor nem tudja kielégíteni az igényeket. A kínai e-buszok így egyre többször teret nyernek.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szintet lépett a Lázár–Strabag ügy: az osztrák parlament elé kerül a kérdés

Szintet lépett a Lázár–Strabag ügy: az osztrák parlament elé kerül a kérdés

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti vizsgálatot kezdeményez Ausztriában annak tisztázására, hogy a NEOS liberális párt, illetve a hozzá köthető üzleti körök - köztük a Strabag és tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner - támogatták-e a magyarországi Tisza Pártot - írta meg a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen van? 80 éves asszonyt felejtett a szigeten a luxushajó, már csak holtan találták meg

Ilyen van? 80 éves asszonyt felejtett a szigeten a luxushajó, már csak holtan találták meg

A hajó további útját törölték, az idős nő családja teljesen megdöbbent attól, amit történt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Defence of Donbas town a priority, Zelensky says, as special forces deployed

Defence of Donbas town a priority, Zelensky says, as special forces deployed

Army sources tell the BBC military intelligence special forces are being used to protect supply lines into Pokrovsk.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 18:01
Kína: az e-buszok királya
2025. november 1. 12:54
Dobrev Klára: Putyin érdekében kémkedhetett az Orbán-kormány
×
×
×
×