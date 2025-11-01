Aki erre az öt számra tipelt, most nagyon örülhet

Az osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti vizsgálatot kezdeményez Ausztriában annak tisztázására, hogy a NEOS liberális párt, illetve a hozzá köthető üzleti körök - köztük a Strabag és tulajdonosa, Hans Peter Haselsteiner - támogatták-e a magyarországi Tisza Pártot - írta meg a Telex.