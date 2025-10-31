Pénteken nagy lekapcsolás jön a Balatonnál és a Velencei-tónál is

Idén is, mint ahogy már megszokhattuk az évek során, április 1-jén vette kezdetét a tavi viharjelzési szezon hazánkban. A viharjelző szolgálat 1934. július 8-án indult el a magyar tengernél, így a balatoni viharjelzés már 91 éve ad tájékoztatást, valamint hívja fel az emberek figyelmét a veszélyre.

A szokásoknak megfelelően 2025-ben is október 31-ig tart a legnagyobb tavainknál, azaz a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Tisza-tónál és a Fertő-tónál a viharjelző szezon. November 1-jétől öt hónapon keresztül ne keressük a tavak partjain felvillanó fényeket – írja az Időkép.

A 92. viharjelző szezon 2026. április 1-jén indul újra a legnagyobb tavainknál.

A viharjelzéseket a HungaroMet adja ki a Siófoki Viharjelző Obszervatórium szakmai felügyelete mellett, de a Fertő-tó esetében a viharjelző rendszer kiszolgálását az osztrák meteorológiai szolgálat végzi. A viharjelzést és a riasztást a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) fényjelző rendszere biztosítja.